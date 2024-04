Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch im Mai

In den Abendstunden hat Microsoft die erste Welle des Mai-Updates des Xbox Games Passes enthüllt. Die Abonnenten können sich ein weiteres Mal auf eine Handvoll Titel freuen, die ihnen ein abwechslungsreiches Spielerlebnis versprechen.

Zunächst weisen die Verantwortlichen noch einmal darauf hin, dass ab sofort das Action-Adventure „Star Wars: Jedi Survivor“ im Game Pass über EA Play verfügbar ist. Somit kann man Cal Kestis‘ zweites Abenteuer in voller Pracht genießen.

Doch nun kommen wir zu den eigentlichen Spielen des Xbox Game Pass-Updates.

Xbox Game Pass im Mai

Den Anfang macht bereits heute „Have A Nice Death„. Das 2D-Action-Roguelite, das euch in die Rolle des Gevatter Tods steckt, kann via Cloud, Konsole und PC gespielt werden. Eure Angestellten laufen Amok. Das Gleichgewicht der Seelen ist durcheinander. Also muss der Chef selbst zur Tat schreiten und alles wieder ins Lot bringen.

Am Donnerstag, den 2. Mai 2024 folgt wiederum Lara Croft in „Tomb Raider: Definitive Edition„. Der erste Teil der aktuellsten Trilogie bietet packende Kämpfe und Survival-Aspekte auf einer besonders tödlichen Insel.

Als weitere Titel folgen das First-Person-Adventure „Kona II: Brume“ sowie der Open-World-Spielplatz „Little Kitty, Big City“. Auch Josef Fares‘ Erstlingswerk „Brothers: A Tale of Two Sons“ wird in der Originalversion in den Game Pass zurückkehren.

Have A Nice Death (Cloud, Konsole, PC) – Bereits verfügbar

(Cloud, Konsole, PC) – Bereits verfügbar Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Konsole, PC) – 2. Mai

(Cloud, Konsole, PC) – 2. Mai Kona II: Brume (Cloud, Konsole, PC) – 7. Mai

(Cloud, Konsole, PC) – 7. Mai Little Kitty, Big City (Cloud, Konsole, PC) – 9. Mai

(Cloud, Konsole, PC) – 9. Mai Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Konsole, PC) – 14. Mai

(Cloud, Konsole, PC) – 14. Mai Star Wars: Jedi Survivor (PC, Xbox Series X/S) via EA Play – Bereits verfügbar

(PC, Xbox Series X/S) via EA Play – Bereits verfügbar The Rewinder (Cloud, Konsole, PC) – Bereits verfügbar

Des Weiteren werden Abonnenten vom Xbox Game Pass Ultimate einige ausgewählte Vorteile erhalten. Für den Helden-Shooter „Overwatch 2“ bekommt man das „Season 10 Perks Bundle“ spendiert. In diesem befinden sich die legendären Skins Medusa Widowmaker und Executioner Junkerqueen sowie der epische Skin Visual K Kiriko.

Außerdem kann man mit dem „Head Start Kit“ auch wunderbar in Capcoms Dinosaurier-Actionspiel „Exoprimal“ starten. Damit bekommt man direkten Zugang zu den Exosuits Vigilant, Murasame und Nimbus mit jeweils einem zusätzlichen Skin.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Abschließend hat Microsoft auch die Spiele genannt, die am 15. Mai 2024 den Xbox Game Pass verlassen werden. In diesem Monat trifft es folgende acht Titel:

Eastern Exorcist (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Ghostlore (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Norco (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Supraland Six Inches Under (Cloud, Konsole, PC)

Es sei gesagt, dass in der Mitte des kommenden Monats eine zweite Welle an Spielen enthüllt werden wird, die den Game Pass erweitern soll.

Quelle: Xbox DACH

