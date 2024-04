Xbox Game Pass: April-Nachschub für das Abo – Diese Spiele sind dabei

Nachdem im Laufe des Vormittags die neusten PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium freigeschaltet wurden, legte Microsoft mit der Bekanntgabe der nächsten Neuzugänge im Xbox Game Pass nach.

Bereits verfügbar ist “Harold Halibut”, das Abonnenten des Dienstes via Cloud, Konsole und PC spielen können. Hierbei handelt es sich um einen Launch-Titel im Abodienst der Redmonder.

Xbox Game Pass im April

Weitere Neuzugänge für den Xbox Game Pass stehen kurz vor ihrer Freischaltung. So gesellt sich am 17. April 2024 “Orcs Must Die! 3” in die Bibliothek. Auch hier gilt: Ohne Zusatzkosten gespielt werden kann der Titel im Anschluss via Cloud, Konsole und PC.

“EA Sports NHL 24” wiederum ist ein reines Konsolenangebot. Das Sportspiel kommt am 18. April 2024 in den Xbox Game Pass, bevor am 23. April 2024 die Integration von “Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes” erfolgt. Nachfolgend die Übersicht:

Harold Halibut (Cloud, Konsole und PC) – verfügbar

(Cloud, Konsole und PC) – verfügbar Orcs Must Die! 3 (Cloud, Konsole und PC) – 17. April

(Cloud, Konsole und PC) – 17. April EA Sports NHL 24 (Konsole) EA Play – 18. April

(Konsole) EA Play – 18. April Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Konsole und PC) – 23. April

(Cloud, Konsole und PC) – 23. April Another Crab’s Treasure (Cloud, Konsole und PC) – 25. April

(Cloud, Konsole und PC) – 25. April Manor Lords (Game Preview, PC) – 26. April

(Game Preview, PC) – 26. April Have A Nice Death (Cloud, Konsole und PC) – 30. April

Die neu angekündigten Spiele gesellen sich zu den Games, die für die erste April-Hälfte angekündigt wurden:

Auch die Bibliothek des Xbox Game Pass Core erhält eine Erweiterung. Hier werden ab dem 23. April 2024 die folgenden Spiele zur Verfügung stehen.

Deep Rock Galatic

Superhot: Mind Control Delete

Wreckfest

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Während der Xbox Game Pass monatlich mit neuen Spielen bestückt wird, fallen ebenso regelmäßig Spiele aus der Bibliothek. Ab dem 31. März 2024 sind die folgenden Titel nicht mehr dabei.

7 Days to Die (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Besiege (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) EA Sports NHL 22 (Konsole)

(Konsole) Loot River (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Pikuniku (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Ravenlok (Cloud, Konsole und PC)

Der Xbox Game Pass kommt mittlerweile auf 34 Millionen Abonnenten. Informationen zu den Preisen, Vorteilen und Laufzeiten halten wir in unserer Übersicht zu den Game-Abos auf dem Markt bereit.

