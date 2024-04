Stellar Blade: Einer der besten User-Scores in der PS5-Generation

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte “Stellar Blade” kommt bei den Spielern außerordentlich gut an. Nachdem die Rezensionen der Fachredaktionen zu einem Metascore von 82 führten, was ein guter, wenn auch kein überragender Wert ist, scheinen Spieler vom Eve-Abenteuer noch mehr angetan zu sein.

Auf Metacritic hagelt es Bestwertungen, was “Stellar Blade” zu einem der angesehensten Spiele der PS5-Ära macht.

In der Liga von Final Fantasy 7 Rebirth und Co

Mit einem User-Score von derzeit 9.0 verweilt “Stellar Blade” auf Metacritic in der Top-10 der bestbewerteten Spiele. Weitere Games auf den oberen Positionen tragen Namen wie “Baldur’s Gate 3”, “Marvel’s Spider-Man 2” und “Final Fantasy 7 Rebirth”.

Im User-Score ist allerdings reichlich Bewegung, sodass “Stellar Blades” im Laufe des Tages mit einem User-Score von 9.1 sogar auf Platz 3 lag, wie Forbes berichtet. Die Publikation stellte die folgende Rangliste zusammen:

Resident Evil 4: Separate Ways – 9.2 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 9.2 Stellar Blade – 9.1 Astro’s Playroom – 9.0 Nioh Remastered – 9.0 Final Fantasy 7 Rebirth – 9.0 The Talos Principle 2 – 9.0 Baldur’s Gate 3 – 8.9 Resident Evil 2 – 8.9 Marvel’s Spider-Man 2 – 8.9

Auch im PlayStation-Store wird deutlich, dass die meisten Spieler von “Stellar Blade” angetan sind. Basierend auf rund 22.000 Wertungen kam ein Score von 4,79 zustande. Maximal fünf Sterne sind möglich.

Es gibt auch negative Wertungen

Der User-Score von “Stellar Blade” wird vermutlich erst in den kommenden Tagen einen verlässlichen Endwert erreichen. Denn seit dem Launch ist der Titel von Shift Up und Sony Interactive Entertainment Thema einer mitunter ausufernden Kontroverse.

Mit dem Day-One-Update nahm Shift Up neben weiteren Änderungen und Ergänzungen kleinere Designanpassungen an zwei Kostümen vor. Sie verdecken einen größeren Teil der Brust, während andere Kostüme in dieser Hinsicht unangetastet blieben und einen weitreichenden Blick auf Eves Oberweite gewähren.

Auch wenn Shift Up in einer ersten Stellungnahme darauf verwies, dass es sich bei den neuen Versionen um die final geplanten Kostüm-Editions handelt, sehen viele Social-Media-Nutzer eine Zensur. Entsprechend abgestraft werden soll der Titel auch mit niedrigen User-Wertungen.

Sieben Prozent der auf Metacritic hinterlegten User-Wertungen zu „Stellar Blade“ sind negativ. Und viele der Null-Punkte-Scores werden mit der vermuteten Zensur begründet.

So heißt es etwa von einem User namens Xboxking: “Das Spiel ist zensiert. Ihr müsst mit falscher Werbung aufhören. Viele Spiele zeigen viel Nacktheit und sie bekommen keine schlechten Kritiken und werden zensiert. Ich habe mein Spiel bereits verkauft.“

Ein weiterer: “Ich werde meine Bewertung ändern, nachdem die Zensur entfernt wurde. Ich habe genug von falscher Werbung und übermäßigen Versprechungen.”

Ein weiterer User sieht gar ein illegales Verhalten: “Die Leute kaufen euer Produkt, loben es in den höchsten Tönen. Und dann nehmt ihr ihnen einen Teil des Produkts weg – das ist illegal.“

89 Prozent der User-Wertungen sind hingegen positiv, sodass die überwiegende Mehrheit einen zufriedenen Eindruck macht.

Dem Erfolg dürfte die Zensur-Debatte eher nicht schaden, sondern “Stellar Blade” zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Eine offizielle Verkaufszahl liegt bislang nicht vor. Recht wackeligen Spekulationen zufolge könnte der Titel innerhalb von 24 Stunden die Millionenmarke durchbrochen haben.

