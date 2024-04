Stellar Blade: Kampfsystem mit Input-Lag? Entwickler klären auf

Sowohl bei der Demo als auch der ab sofort erhältlichen Vollversion von "Stellar Blade" klagen Spielerinnen und Spieler vereinzelt über eine verzögerte Umsetzung ihrer Eingaben. Ein Thema, auf das Game Director Kim Hyung-tae in einem Interview einging.

Ab sofort ist der vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ für die PS5 erhältlich. Zu den wenigen vermeintlichen Mankos, über die die Community sowohl bei der Demo als auch der Vollversion klagte, ist die teilweise verzögerte Umsetzung ihrer Eingaben.

Diese mache sich laut den Spielerinnen und Spielern vor allem bei den Paraden bemerkbar. Wie Game Director Kim Hyung-tae in einem aktuellen Interview versicherte, haben wir es hier allerdings nicht mit einem technischen beziehungsweise spielerischen Fehler zu tun. Stattdessen spricht der Game Director von einer bewussten Design-Entscheidung seines Teams.

Bei seinen Aussagen bezieht sich Kim Hyung-tae auf die Verzögerung zwischen dem Drücken der Taste für eine perfekte Parade oder einem Ausweichmanöver und der eigentlichen Ausführung der Bewegung.

So erklärt der Game Director die Eingabeverzögerung

„In Stellar Blade gibt es eine Verzögerung von etwa 0,5 Sekunden zwischen dem Drücken der Taste und dem Moment, in dem die Fertigkeit auf dem Bildschirm sichtbar ist“, führte Kim Hyung-tae aus. „Es ist eine Zeitverzögerung, die ihr nicht weiter verringern könnt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Bewegung des Charakters nicht sofort beim Drücken einer Taste ausgelöst wird.“

„Denn wir waren der Meinung, dass dies nicht zum Animationsstil des Spiels passen würde“, ergänzte der für „Stellar Blade“ verantwortliche Game Director.

„Deshalb haben wir es so gestaltet, dass der Skill selbst in dem Moment aktiviert wird, in dem man den Knopf drückt, die Animation der Bewegung aber erst danach folgt.“

Action-Titel ist ab sofort erhältlich

„Stellar Blade“ erschien am heutigen Freitag, den 26. April 2024 für die PS5. In dem Action-Titel schlüpfen wir in die Rolle der jungen Eve und kämpfen um den Fortbestand der Menschheit. Nachdem die Erde einer Invasion durch eine außerirdische Macht zum Opfer fiel, zogen sich die Menschen auf Kolonien im Weltall zurück.

Während die Menschheit von dort aus ihren Widerstand organisiert, kämpft Eve an der Planetenoberfläche an vorderster Front. Bei ihrem Kampf um den Fortbestand der Menschheit stößt sie in den Ruinen der Erde auf eine lange verschüttetes Geheimnis.

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, steht der „Neues Spiel +“-Modus von „Stellar Blade“ pünktlich zum heutigen Release bereit.

Zum einen wartet hier die Möglichkeit, die Kampagne nach dem Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. Darüber hinaus dürft ihr neue Fähigkeiten und allerlei Boni freischalten.

Weitere Details zum „Neues Spiel +“-Modus findet ihr hier.

Quelle: Videogames Chronicle

