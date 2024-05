Fallout: Rucksack und Pip-Boy 3000 bitten Fans zur Kasse

Das Endzeit-Abenteuer "Fallout" ist aktuell in aller Munde. Wenn ihr euch das Ödland nach Hause holen möchtet, könnt ihr euch zwei besondere Gegenstände sichern.

Aktuell befindet sich Bethesda Softwares „Fallout“-Marke in aller Munde. Nachdem die TV-Serie auf Prime Video für beeindruckende Zuschauerzahlen sorgen konnte, hatte das Entwicklerstudio auch die Next-Gen-Version von „Fallout 4“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Die erneut erweckte Beliebtheit möchten die Verantwortlichen selbstverständlich auch nutzen, um neues Merchandise an die Fans zu bringen. Der britische Händler GAME hat zwei spezielle Stücke zum Vorbestellen bereitgestellt.

Wie aus der TV-Serie

Unter anderem kann man sich Lucys Rucksack aus der TV-Serie nach Hause holen. Damit werdet ihr selbst zu einem Bewohner von Vault 33 und könnt in die Ödlande ziehen, um eure eigenen Abenteuer zu erleben.

Der Hersteller verspricht einen widerstandsfähigen Stoff sowie veganes Leder. Das Fassungsvermögen beträgt 20 Liter, wobei auch eine knapp 40 Zentimeter große Laptopabteilung enthalten ist. Des Weiteren werden eine Reißverschlusstasche, Brillen-, Schlüssel- und Handytasche in dem Rucksack integriert sein.

Des Weiteren wird der Rucksack mit einer dicken Fleece-Decke 130 x 80 cm erweitert. Außerdem kann jeder Kunde nur ein Exemplar bestellen. Doch wie teuer wird der „Fallout“-Rucksack sein?

Der Händler GAME setzt den Preis auf 199,99 Pfund fest. Dies würde einem aktuellen Preis von 233,67 Euro entsprechen. Die Veröffentlichung ist aktuell für den 30. September 2024 geplant. Wenn ihr trotz des stolzen Preises Interesse habt, könnt ihr hier vorbestellen.

Ohne Pip-Boy kein echtes Fallout-Abenteuer

Als zweiten Merchandise-Artikel kann man sich wiederum den Pip-Boy 3000 Mk V sichern, den man ebenfalls aus der Amazon-Serie kennt.

Die voll funktionstüchtige Replik des Pip-Boy 3000 Mk V wird aus Druckgussmetal und spritzgegossenem ABS gefertigt. Darüber hinaus wird man einen funktionierenden TFT-LCD-Bildschirm erleben können, der die beliebten Animationen aus dem „Fallout“-Universum zeigt. Außerdem verbergen sich in dem Armband eine Uhr mit Wecker sowie einige weitere Funktionen. All dies wird mit Memory Foam perfekt an euer Handgelenk angepasst.

Zusätzlich zum Pip-Boy 3000 Mk V erhält man einen Ständer aus einer massiven, maschinell bearbeiteten Aluminiumplatte. Diese wurde mit einer aus ABS geformten Pip-Boy-Ablage überzogen. Zudem wurde die Oberfläche mit dem Sandstrahler behandelt und mit einem gelaserten „Fallout“-Logo versehen. An der Unterseite ist auch ein weiches EVA-Gummipolster zu finden. Auf der Rückseite können die Käufer wiederum einen integrierten Steckdosenhalter erwarten, der das USB-C-Ladekabel ordentlich befestigen soll.

Zum Preis von ebenfalls 199,99 Pfund (233,67 Euro) soll der Pip-Boy 3000 Mk V zum 31. Januar 2025 bei euch eintreffen. Dieses „Fallout“-Kleinod könnt ihr euch hier vorbestellen.

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren