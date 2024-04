Fallout auf Prime: Amazon nennt unglaubliche Zuschauerzahl

“Fallout” ist in aller Munde, nachdem die gleichnamige TV-Serie auf Amazon Prime* für einen Popularitätsschub sorgte. Die Zugriffszahlen schossen in die Höhe und Spiele, die seit Jahren auf dem Markt verweilen, stellten neue Rekorde auf.

Doch auch die Prime-Serie selbst ist ein voller Erfolg. Bereits in der ersten Woche wurden laut einer Hochrechnung mehr als fünf Millionen Aufrufe verzeichnet und die Episoden kamen auf 2,5 Milliarden angeschaute Minuten. Diese Angaben sind längst überholt und eine neue, weitaus mehr beeindruckende Zahl steht.

So viele Zuschauer wurden in den ersten 16 Tagen gezählt

Amazon verweist darauf, dass „Fallout“ innerhalb der ersten 16 Tage mehr als 65 Millionen Zuschauer anziehen konnte. Laut Variety ist dies die zweithöchste Zuschauerzahl, die eine Amazon Prime-Serie innerhalb eines Zeitraums von 16 Tagen erzielt hat. Lediglich „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ konnte 2022 mehr Zuschauer an den Bildschirm fesseln.

Auf die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen beschränkt, hat sich “Fallout” in den ersten 16 Tagen als die am meisten angesehene Serie auf Amazon Prime etabliert. 60 Prozent der Zuschauer sind außerhalb der USA beheimatet. Besonders in Frankreich, Großbritannien und Brasilien verzeichnet die Serie hohe Einschaltquoten, heißt es in der Aufschlüsselung der Zahlen weiter.

Amazon hat keine weiteren Angaben dazu gemacht, wie die Zuschauer gezählt werden. Es ist daher nicht zweifelsfrei klar, ob ein Zuschauer in der Statistik nur einmal auftaucht, wenn er mehrere Folgen gesehen hat, oder ob die Zugriffe auf die einzelnen Episoden zusammengezählt wurden. Da allgemein auf die Zuschauer der ersten 16 Tage verwiesen wird, klingt die erste Variante wahrscheinlicher.

Im Fall von “The Last of Us” erfolgte die Zählung anders. So sickerte im Mai 2023 durch, dass jede Folge der HBO-Reihe zu diesem Zeitpunkt plattformübergreifend auf durchschnittlich 32 Millionen Zuschauer kam. Die erste Folge erzielte in nur zwei Tagen 10 Millionen Aufrufe.

Fallout-Entwicklung soll beschleunigt werden

Während 65 Millionen Zuschauer eine beeindruckende Zahl ergeben und eine zweite Staffel der “Fallout”-Serie längst in trockenen Tüchern ist, soll die neue Aufmerksamkeit offenbar zu mehr und schneller veröffentlichten Spielen führen.

Zunächst machte das Gerücht die Runde, dass Microsoft die Dinge beschleunigen möchte. Ebenfalls war von unangekündigten Projekten die Rede. Wir berichteten in beiden Fällen:

Und auch für Spieler, die im Besitz der Essential-Version von “Fallout 4” sind, gibt es eine frohe Botschaft. Sie können das PS5-Update mittlerweile laden.

