Fallout: Showrunner sprechen über Schauplatz von Season 2, den Spieler kennen dürften

Der Erfolg der „Fallout“-Serie reißt nicht ab. Dieser beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Episoden auf Prime Video, sondern greift auch auf die Spiele der postapokalyptischen Reihe über. Kürzlich konnte der offizielle Twitter-Account von „Fallout“ neue Spielerzahlen für „Fallout 76“ verkünden.

Kein Wunder, dass die TV-Adaption schon längst offiziell um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Verantwortlichen der Serie, Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet, sprachen in einem Interview nun über den Schauplatz der nächsten Folgen, der am Ende der ersten Staffel bereits zu sehen war.

Es folgen Spoiler für das Ende der ersten Staffel von „Fallout“!

Zweite Staffel könnte Ort zeigen, der Spielern bekannt vorkommen dürfte

Am Ende der ersten Staffel flieht Lucys Vater Hank MacLean in einer gestohlenen Powerrüstung der Bruderschaft. Er landet an einem Ort, den die Spieler von Obsidians „Fallout: New Vegas“ besonders gut kennen dürften. Allerdings sieht New Vegas in der Serie gänzlich anders aus, als es die Fans aus dem Videospiel gewohnt sind.

„Es wäre sicher seltsam, wenn wir nach diesem Teaser nach New York City gehen würden“, scherzte der Co-Showrunner Graham Wagner in einem Interview mit GQ. Die Zuschauer sollen aber wissen, dass seit den Ereignissen in „New Vegas“ (die kanonisch gesehen 15 Jahre vor der Serie spielen), „Dinge passiert sind“.

Damit will man sicherstellen, dass es „nicht die Erwartung gibt, dass wir die Serie in der zweiten Staffel fortsetzen und einem der unzähligen kanonischen Enden folgen, die von den Entscheidungen abhängen, wenn man [Fallout: New Vegas] spielt“. Bethesda stellte kürzlich klar, dass die Ereignisse in „New Vegas“ noch immer zum offiziellen Kanon gehören.

Zweite Staffel will weiter auf die Katastrophe eingehen

Laut dem Showrunner will die Serie andeuten, dass sich die Welt von „Fallout“ weiterentwickelt und nicht immer so bleibt, wie es die Spieler aus den Videospielen gewohnt sind. „Die Vorstellung, dass das Ödland so bleibt, wie es ist, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ist für uns absurd.“ Laut Wagner sei das Ödland ein „Ort [der] ständigen Tragödie, der Ereignisse, des Schreckens“. Dort würde ein ständiges Auf und Ab des Traumas stattfinden.

Darüber hinaus möchte das Team mit der zweiten Staffel von „Fallout“ noch mehr auf die Umstände eingehen, die zum nuklearen Krieg geführt haben. In der ersten Staffel wurde bereits angedeutet, wie es zu der Katastrophe gekommen sein könnte. Allerdings gibt Wagner an, dass es „mehr zu erzählen“ gebe. Denn in zwischen der betreffenden Szene in der Serie und dem tatsächlichen Bombenwurf sei noch „mehr Spannendes“ geplant.

Quelle: GQ, Eurogamer

