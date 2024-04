Fallout: Grünes Licht für die zweite Staffel? Amazon sorgt für Klarheit

In der vergangenen Woche erreichten uns die ersten Gerüchte um eine mögliche zweite Staffel zur erfolgreichen TV-Serie von "Fallout". In der Zwischenzeit wurde diese auch von offizieller Seite bestätigt.

Mit dem Endzeit-Abenteuer „Fallout“ wurde in der letzten Woche ein weiteres erfolgreiches Videospiel mit einer TV-Serie bedacht. Sowohl von den Kritikern als auch der Community wurde die TV-Serie dabei weitestgehend positiv aufgenommen.

Schon kurz vor der Premiere der TV-Serie erreichte uns das Gerücht, dass eine zweite Staffel bereits unter Dach und Fach sei. Dies ging aus einem Dokument der California Film Commission, die verschiedene TV- und Film-Projekt mit Steuergeldern unterstützt, hervor. In der Zwischenzeit bestätigte Amazon die TV-Serie auch offiziell.

Abgesehen von der Bestätigung, dass die TV-Serie zu „Fallout“ in einer zweiten Staffel zurückkehren wird, nannte Amazon allerdings keine weiteren Details.

Dreharbeiten verlagern sich wohl nach Kalifornien

Laut eigenen Angaben wird die California Film Commission die Arbeiten an der zweiten Staffel von „Fallout“ mit 25 Millionen US-Dollar unterstützen. Des Weiteren ging aus dem Bericht der Kommission hervor, dass die Dreharbeiten dieses Mal in Kalifornien stattfinden. Die erste Staffel entstand bekanntermaßen noch in Utah und New York.

Da Amazon bislang keine weiteren Details nannte, bleibt abzuwarten, worauf wir uns in der zweiten Staffel im Detail freuen dürfen. Genau wie in der ersten Season dürften die Autoren aber wohl eine eigene Geschichte erzählen, die zwar nicht auf einem der Spiele basiert, aber dennoch in den Kanon von „Fallout“ passt.

TV-Serie kurbelt Interesse an den Spielen an

Genau wie zuletzt bei „The Last of Us“ hatte auch die TV-Serie zu „Fallout“ positiven Einfluss auf die Zahlen der Spiele. Beispielsweise sorgte die TV-Serie dafür, dass die Verkaufszahlen von „Fallout 4“ in Europa um 7.500 Prozent stiegen. Dadurch sicherte sich „Fallout 4“ in der letzten Woche die Spitze der europäischen Software-Charts.

Eine Entwicklung, an der das kostenlose PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade nicht ganz unschuldig sein dürfte. Nachdem es um das Upgrade in den letzten Monaten recht still wurde, bekam es anlässlich der Premiere der TV-Serie von „Fallout“ nämlich einen konkreten Termin spendiert: Den 25. April. 2024.

Doch nicht nur „Fallout 4“ profitierte vom Start der TV-Serie. Auch die Nutzer- und Verkaufszahlen von „Fallout 76“, „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ legten in den letzten Tagen spürbar zu.

