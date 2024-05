Take-Two: Umfangreiche Sparmaßnahmen führen zur Schließung dieser Studios – Gerücht

Im April kündigte der US-Publisher Take-Two Interactive interne Umstrukturierungen und hunderte Entlassungen an. Aktuellen Berichten zufolge werden im Zuge der Sparmaßnahmen gleich zwei Studios geschlossen.

Nachdem in den letzten Monaten Branchengrößen wie PlayStation, Xbox oder Electronic Arts umfangreiche Entlassungen ankündigten, zog der US-Publisher Take-Two Interactive im April nach.

In einer offiziellen Mitteilung sprach Take-Two Interactive von Maßnahmen, die das Unternehmen bis Ende 2024 abschließen möchte. Weiter hieß es, dass das Ziel verfolgt wird, die laufenden jährlichen Kosten um 160 Millionen US-Dollar zu senken. Aktuellen Berichten zufolge schließt Take-Two Interactive im Zuge der Sparmaßnahmen zum einen sein Büro im US-amerikanischen Seattle.

Dies führt dazu, dass im Juni 70 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Darüber hinaus führt die Schließung der Büros in Seattle zur Schließung des Entwicklerstudios Intercept Games. Dieses arbeitete zuletzt an „Kerbal Space Program 2“.

Ein zweites Studio wird offenbar geschlossen

Unbestätigten Berichten zufolge wird es bei der Schließung von Intercept Games nicht bleiben. Stattdessen soll sich Take-Two Interactive dazu entschieden haben, ein zweites Studio zu schließen. Die Rede ist vom Londoner Studio Roll7. Take-Twos Indie-Label Private Division übernahm Roll7 erst im November 2021.

Roll7 wurde im Jahr 2008 gegründet und veröffentlichte zuletzt „OlliOlli World“ und „Rollerdrome“.

Auf Nachfrage mehrerer Publikationen wollte sich Take-Two Interactive zu den möglichen Studioschließungen nicht äußern. Stattdessen sprach der Publisher lediglich davon, dass die Zukunft von „Kerbal Space Program 2“ trotz der aktuellen Entwicklung gesichert ist.

Ob und in wie weit das Ganze bedeutet, dass Angestellte von Intercept Games nach einer Schließung des Studios bei anderen Take-Two-Niederlassungen unterkommen, bleibt abzuwarten.

Das Statement von Take-Two Interactive im Wortlaut

„Am 16. April kündigte Take-Two ein Programm zur Kostenreduzierung an, um Effizienzen im gesamten Unternehmen zu identifizieren und das Margenprofil des Unternehmens zu verbessern, während es weiterhin Wachstum investiert“, so Take-Two Interactive in einem Statement, das Game Developer vorliegt.

„Im Rahmen dieser Bemühungen rationalisiert das Unternehmen seine Pipeline und streicht mehrere in Entwicklung befindliche Projekte. Zudem strafft es seine Organisationsstruktur, was zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen und den zukünftigen Einstellungsbedarf reduzieren wird. Das Unternehmen gibt keine weiteren Details zu diesem Programm bekannt“, führte der Publisher aus.

Laut der Ankündigung im April wird Take-Two Interactive im Rahmen der Umstrukturierung knapp 600 Stellen streichen. Darüber hinaus entfallen Abschreibungen in Höhe von knapp 140 Millionen US-Dollar auf eingestellte Projekte.

