Electronic Arts: Unternehmen entlässt 5 Prozent der Belegschaft, circa 670 Stellen betroffen

Games-Unternehmen setzen weiter den Rotstift an: Nach Microsoft und Sony streicht nun auch Electronic Arts hunderte Stellen. Von der jüngsten Entlassungswelle sollen knapp 670 Personen im Unternehmen betroffen sein.

Die Entlassungswellen in der Games-Industrie scheinen unaufhörlich weiterzugehen: Nachdem zuletzt unter anderem Deck Nine Games und Sony nicht unerhebliche Anteile ihres Personals entlassen haben, setzt nun auch Electronic Arts den Rotstift an. Laut übereinstimmenden Berichten von IGN und Reuters entlässt das Unternehmen 5 Prozent seiner kompletten Belegschaft. Damit sollen ungefähr 670 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job verlieren.

Über diesen Schritt informierte CEO Andrew Wilson die Angestellten in einer Mitteilung, die den Kollegen von IGN vorliegt. Darin heißt es, die Firma müsse auf „den „sich beschleunigenden Wandel in der Branche“ reagieren, da sich „die Bedürfnisse und Motivationen der Spieler erheblich verändert“ hätten. Darüber hinaus möchte EA sich künftig weniger auf die Entwicklung von Lizenz-Games konzentrieren. Stattdessen soll der Fokus auf hauseigenen IPs liegen.

Erste Spieleentwicklungen bereits gestoppt

Die Entwicklung einiger Projekte soll zudem bereits gestoppt worden sein. Hierzu zählen unter anderem die beiden Mobile-Games „F1 Mobile Racing“ und „MLB Tap Sports“. Mit diesem Schritt möchte Electronic Arts gewährleisten, „die Kreativität voranzutreiben, Innovationen zu beschleunigen und uns auf unsere größten Chancen zu konzentrieren – einschließlich unseres eigenen geistigen Eigentums, des Sports und der großen Online-Communities – um den Spielern die Unterhaltung zu bieten, die sie heute und morgen wollen.“

„Zu guter Letzt rationalisieren wir unsere Unternehmensabläufe, um den Fans überall tiefere, besser vernetzte Erlebnisse zu bieten, die eine Gemeinschaft aufbauen, die Kultur prägen und die Fangemeinde vergrößern“, führt Wilson anschließend in der Mitteilung aus.

Die Kollegen von IGN gehen davon aus, dass die Entlassungen mehrere Electronic Arts-Teams treffen werden. Insbesondere Support Teams sollen von den Stellenstreichungen betroffen sein. Einige Entwickler sollen zwar ebenfalls betroffen sein, doch hier hoffe EA, dass diese Personen zukünftig an anderen Projekten des Unternehmens als Teil anderer Teams arbeiten könnten. All diese Änderungen sollen bis Anfang des nächsten Quartals abgeschlossen sein.

Am Ende der Mitteilung heißt es: „Ich möchte allen, die zur Weiterentwicklung von EA beigetragen haben, meinen Dank aussprechen. Wir sind ein Team, das sich auf unsere Werte stützt, um die Zukunft der Unterhaltung anzuführen, und ich freue mich auf das, was wir gemeinsam schaffen werden. Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun.“

Der Trend des letzten Jahres setzt sich somit unaufhaltsam in 2024 fort. 2023 verloren rund 10000 Personen aus der Games-Industrie ihren Job. Nach gerade einmal 59 Tagen im aktuellen Jahr sind bereits mehr als 8100 Stellen betroffen. Eine komplette Übersicht der 2024-Entlassungen haben die Kollegen von Kotaku zusammengestellt.

