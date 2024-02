Deck Nine Games: Life is Strange-Macher müssen 20% der Belegschaft entlassen

Die Entlassungswelle innerhalb der Games-Industrie macht auch vor den "Life is Strange"-Machern bei Deck Nine Games nicht Halt. Das Studio gab heute bekannt, dass sich 20% der Beschäftigten einen neuen Job suchen müssen.

Die schlechten Nachrichten in der Gaming-Branche nehmen kein Ende: Nachdem gestern Sony bekannt gab, hunderte Stellen in seiner PlayStation-Sparte zu streichen, folgte nun die Mitteilung, dass auch die „Life is Strange“-Macher von Deck Nine Games einen nicht unerheblichen Teil ihrer Belegschaft entlassen müssen. Das Team, das in den vergangenen Jahren unter anderem für „Life is Strange: True Colors“ verantwortlich zeichnete, musste 20% des Personals kündigen (via IGN).

Eine Nachricht, die das Studio heute selbst im Rahmen einer Mitteilung auf X/Twitter bestätigte. In der Nachricht heißt es, aufgrund der sich „verschlechternden Marktumstände“ hätten sich die Verantwortlichen letztendlich schweren Herzens zu diesem Schritt gezwungen gesehen.

Deck Nine hat die Entscheidung „nicht leichtfertig getroffen“

Anschließend heißt es in den nachfolgenden Zeilen: „Diese Menschen sind erstaunliche, talentierte und großartige Entwickler. Sie haben während ihrer Zeit bei Deck Nine Games einen großen Einfluss ausgeübt und wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Bitte stellt diese Leute ein, wenn ihr könnt, sie sind großartig.“

Wie viele Personen genau von den Entlassungen betroffen sind, geht aus der Nachricht von Deck Nine Games nicht hervor. Wie die Kollegen von IGN erfahren haben möchten, soll das Team des Entwicklerstudios vor dieser Entlassungswelle aus 100 bis 130 Leuten bestanden haben.

Auf die Mittelung von Deck Nine Games reagierten auf Social Media verschiedene Betroffene. Besonders aktiv war bisher Elizabeth Ballou, die bei Deck Nine Games als Narrative Designer angestellt war. In ihren Tweets schreibt sie etwa, die Verantwortlichen hätten den Mitarbeitern lediglich eine 2-wöchige Abfindung gegeben, unabhängig von ihrer Zeit im Unternehmen.

Interessantes Detail: Laut Ballou hätten auch verschiedene Leute, die leitende Positionen innerhalb des Studios hätten, etwa Führungskräfte und Directors, Gehaltskürzungen akzeptiert. Angeblich um die 10%. Allerdings schreibt sie direkt danach, sie sei sich bezüglich der Höhe der Einbußen nicht sicher. Darüber hinaus wisse sie nicht, ob alle Leute in Führungspositionen bei Deck Nine Games hiervon betroffen gewesen wären.

Schon im Mai 2023 musste Deck Nine Games 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen, wie das Entwicklerstudio damals gegenüber GameDeveloper.com bestätigte.

Deck Nine Games, wie sich das Studio seit 2017 nennt, hat in seiner insgesamt mehr als 25-jährigen Geschichte diverse Spiele entwickelt. Zu den bekanntesten jüngeren Arbeiten des Teams zählen „Life is Strange: Before the Storm“ (2017), „Life is Strange: True Colors“ (2021) sowie zuletzt „The Expanse: A Telltale Series“ (2023).

