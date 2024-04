Assassin’s Creed Hexe: Release, Story & Gameplay – Das ist bekannt

Mit "Assassin's Creed: Hexe" entsteht bei Ubisoft aktuell ein weiterer Ableger der langlebigen Stealth-Action-Serie, der in diversen Bereichen neue Wege gehen könnte. Wir haben alle bisher bekannten Details und die wichtigsten Gerüchte für euch zusammengefasst.

Mehr als 15 Jahre nach dem Release des ersten „Assassin’s Creed“ (2007) gehört die Marke zu den bekanntesten Videospielserien überhaupt und war in der Vergangenheit (fast immer) ein Garant für hohe Verkaufszahlen. Aktuell stellt Ubisoft die Marke mit diversen neuen Projekten neu auf.

Neben „Assassin’s Creed: Red“, in dem unser Weg in das feudale Japan führt, befindet sich „Assassin’s Creed: Hexe“ in Entwicklung. Hier wird es nicht nur deutlich düsterer zugehen als in der Vergangenheit. Darüber hinaus könnte der kommende Ableger auch im spielerischen Bereich einiges anders machen.

Wir haben die bisher bestätigten Details und die wichtigsten Gerüchte für euch zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

Wann erscheint Assassin’s Creed: Hexe?

Bislang bestätigte Ubisoft lediglich, dass „Assassin’s Creed: Hexe“ ein Bestandteil der kommenden Live-Service-Plattform „Assassin’s Creed: Infinity“ sein wird. Wann mit dem Release des recht düsteren Ablegers zu rechnen ist, verriet das Unternehmen nicht.

Unbestätigten Meldungen zufolge soll sich „Assassin’s Creed: Hexe“ noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Dies berichteten die Redakteure von Insider Gaming und bezogen sich bei ihren Angaben auf die Aussagen von Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind. Die Quellen soll zudem bestätigt haben, dass Ubisoft derzeit eine Veröffentlichung im Jahr 2026 anstrebt.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass „Assassin’s Creed: Hexe“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint. Darüber hinaus dürfte der düstere Stealth-Titel zu den Titeln gehören, die für die noch nicht offiziell angekündigte PS5 Pro optimiert werden.

Eine finstere Epoche der europäischen Geschichte

Den diversen Berichten zufolge steht uns mit „Hexe“ nicht weniger als die bislang düsterste „Assassin’s Creed“-Erfahrung überhaupt ins Haus. Die Creatorin und Ubisoft-Partnerin „BunnyTheVillain“, die sich in der Vergangenheit mehrfach mit Insider-Wissen hervortat, zitiert einen der Entwickler mit den Worten, dass wir „Assassin’s Creed: Hexe“ nicht spielen sollten, „wenn wir uns leicht fürchten beziehungsweise gruseln“.

Zudem soll der Entwickler darauf hingewiesen haben, dass sich „Hexe“ spürbar von den letzten Serienablegern abheben wird. Offiziell bestätigt wurde bisher nur, dass unser Weg in „Hexe“ in das 16. Jahrhundert führen wird, in dem auf dem europäischen Kontinent tausende Frauen der Hexerei bezichtigt, gefoltert und anschließend hingerichtet wurden.

Als Schauplatz fungiert möglicherweise das Gebiet des damaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Die Hexenprozesse gehören auch zu den Themen, von denen die Geschichte von „Hexe“ maßgeblich getragen wird. In dieser düsteren Zeit übernehmen wir laut Insider Gaming die Kontrolle über die Hexe Elsa, über deren Hintergründe und Motivationen allerdings noch nicht allzu viel bekannt ist.

Im Gegensatz zu den letzten „Assassin’s Creed“-Titeln, in denen wir uns zwischen einem männlichen und einem weiblichen Hauptcharakter entscheiden mussten, soll uns „Hexe“ diese Wahl abnehmen. So handelt es sich den unbestätigten Angaben zufolge bei Elsa um den einzigen spielbaren Charakter, um den sich folgerichtig die Geschichte des düsteren Abenteuers dreht.

Geht es dieses mal linearer und kompakter zu?

Weiter hieß es in der Gerüchteküche, dass sich „ Assassin’s Creed: Hexe“ nicht nur mit seiner beklemmenden Aufmachung und neuen Gameplay-Elementen von den Haupttiteln der letzten Jahre abheben wird. Des Weiteren berichteten Insider, dass sich die Entwickler ein weiteres Mal dazu entschieden, Abstand von den riesigen Rollenspielwelten eines „Odyssey“ oder „Valhalla“ zu nehmen.

Stattdessen soll genau wie beim im Oktober 2023 veröffentlichten „Assassin’s Creed: Mirage“ auf eine kompaktere Spielwelt gesetzt werden. Gleichzeitig merkte Insider Gaming an, dass „Assassin’s Creed Hexe“ dadurch deutlich linearer ausfällt als die letzten Titel der erfolgreichen Serie.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass euer Drang zur Erkundung der Spielwelt auf der Strecke bleibt. Ganz im Gegenteil: Auch in „Hexe“ wartet eine offene Spielwelt auf euch, die mit zahlreichen optionalen Inhalten und Geheimnissen lockt. Allerdings scheinen sich die Geschehnisse in „Hexe“ in einem deutlich kompakteren Rahmen abzuspielen.

Neben „Hexe“ interessiert euch auch das in Japan spielende „Assassin’s Creed Red“?

Die Entwickler von Ubisoft selbst äußerten sich zu den Gerüchten um die Spielwelt bislang nicht. In einem im Sommer 2022 veröffentlichten Interview wies der verantwortliche Creative-Director Marc-Alexis Côté zumindest darauf hin, dass wir spielerisch nicht mit einem Rollenspiel wie „Odyssey“ oder „Valhalla“ rechnen sollten.

Des Weiteren bestätigte Côté, dass sein Team bei der Struktur von „Hexe“ neue Wege gehen wird: „Hexe wird eine andere Erfahrung in Bezug auf Spiel und die Spielstruktur bieten. Das wird hoffentlich deutlich, wenn wir mehr davon enthüllen.“

Konkreter wurde der Creative Director diesbezüglich leider nicht und ließ somit viel Raum für Spekulationen.

Diese Features könnten für frischen Wind sorgen

Beim grundlegenden Gameplay dürfte sich „Assassin’s Creed: Hexe“ an seinen diversen Vorgängern orientieren und den Fokus auf die Stealth-Elemente verlagern, die die Reihe seit jeher auszeichnen. Laut dem bekannten Insider Tom Henderson könnten die Entwickler von Ubisoft allerdings mit zwei neuen Features für spielerisch frischen Wind sorgen.

Zum einen berichtete Henderson unter Berufung auf ein Gameplay-Video, das Insider Gaming zugespielt wurde, dass die Protagonistin Elsa über magische Fähigkeiten verfügt. Diese Mächte nutzt die Hexe unter anderem, um die deutschen Soldaten des 16. Jahrhunderts zu umgehen.

Als Beispiel nannten Henderson und Insider Gaming eine Szene, in der Elsa die Kontrolle über eine Katze übernimmt und mit dem Vierbeiner Gegenstände umstößt, um die Soldaten abzulenken. Ein weiteres neues Feature könnte laut den Quellen der Insider ein Angst-System sein, das sich bis zu einem gewissen Grad an seinem Pendant aus dem „Jack the Ripper“-DLC zu „Assassin’s Creed: Syndicate“ orientiert.

Wie das Ganze in „Hexe“ funktionieren wird, ist aktuell noch unklar. Denkbar wäre allerdings ein System, das Elsas Angst vor der Inquisition simuliert und sich auf unterschiedliche Art und Weise auf ihre Psyche und somit das Gameplay an sich auswirkt.

Diesbezüglich könnte die offizielle Gameplay-Enthüllung für Klarheit sorgen. Ein konkreter Termin liegt hier aber leider noch nicht vor.

