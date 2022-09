Assassin’s Creed Hexe: Wird kein Rollenspiel und setzt auf eine ganz neue Struktur

Am vergangenen Wochenende kündigte Ubisoft gleich mehrere neue „Assassin’s Creed“-Projekte an. Zu den Überraschungen gehörte dabei „Assassin’s Creed Hexe“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge erst 2026 erscheinen könnte.

Entsprechend rar gesät sind handfeste Details zum düsteren Projekt. Wie der für „Assassin’s Creed Hexe“ verantwortliche Executive-Producer Marc-Alexis Côté in einem Interview zumindest klar stellte, wird sein Team Abstand von den großen offenen Welten und dem Action-Rollenspiel-Ansatz von Titeln wie „Assassin’s Creed Origins“ oder „Assassin’s Creed Valhalla“ nehmen.

Stattdessen möchten die Entwickler laut Côté auf eine ganz neue Struktur setzen und auf diesem Wege eine ganz neue Spielerfahrung im „Assassin’s Creed“-Universum liefern.

„Hexe hebt sich ein bisschen von dem Ganzen ab“, führte Côté mit einem Blick auf die letzten „Assassin’s Creed“-Ankündigungen aus. „Eines der Dinge, die wir bei Origins, Odyssey und Valhalla gelernt haben, ist, dass wir nicht in jedem Jahr ein neues Rollenspiel veröffentlichen müssen. Diese Spiele haben einen viel längeren Schwanz und können das Engagement und das Interesse der Spieler über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Vor allem wenn wir sie durch unsere Bemühungen nach der Veröffentlichung noch gut unterstützen.“

„Hexe wird eine andere Erfahrung in Bezug auf Spiel und die Spielstruktur bieten. Das wird hoffentlich deutlich, wenn wir mehr davon enthüllen“, heißt es weiter. Die Handlung von „Assassin’s Creed Hexe“ setzt zur Zeit der Hexenprozesse im 16. Jahrhundert ein und wird deutlich düsterer ausfallen, als es in den „Assassin’s Creed“-Projekten der vergangenen Jahre der Fall war. Wann mit der Enthüllung weiterer Details zu rechnen ist, ließ der Executive-Producer leider offen.

„Assassin’s Creed: Hexe“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

We work in the dark…

That’s all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 10, 2022