Assassin’s Creed Red: Dynamische Welten und Support für mehrere Jahre

Die Zukunft von „Assassin’s Creed“ ist prall gefüllt mit neuen Spielen. Dazu gehört ein „Flaggschiff-Projekt“ namens „Codename Red“, das irgendwann in den kommenden Jahren erscheinen wird und das erste Spiel des Infinity-Hubs darstellt.

Während das im kommenden Jahr erscheinende „Assassin’s Creed Mirage“ einen überschaubaren Umfang bieten und für rund 50 Euro verkauft wird, soll mit „Assassin’s Creed Codename Red“ nicht nur ein gewaltigeres Spiel mit einem langanhaltenden Support geboten werden. Ebenfalls möchte Ubisoft mit dem Titel die gesamte Serie auf eine neue Ebene hieven.

„Wir wollten einen technologischen und spielerischen Wechsel markieren, da wir mit der PS5 und der Xbox Series X auf die Next-Gen – oder Current-Gen, wie wir sie wohl nennen – umsteigen“,, Vice President und Executive Producer von „Assassin’s Creed“.

Den weiteren Angaben von Côté zufolge möchte das Entwicklerteam im Fall von „Red“ eine dynamischere Welt schaffen, die sich um den Spieler herum „entwickelt“. Der Fokus liege dabei auch auf der visuellen Wiedergabetreue, der Komplexität der Umgebungen sowie auf den Animationen, KI-Systemen und mehr.

„Eines der wichtigsten Ziele ist eine dynamischere Welt, eine Welt, die sich um den Spieler herum entwickelt“, so Côté weiter. „Und wir möchten, dass sich alles, was man an sich trägt, entwickelt, während man durch die Umgebung läuft – um die Abnutzung zu zeigen – und um die Wiedergabetreue der Erfahrungen zu verbessern, die wir aufbauen, indem wir unsere Animationssysteme weiter vorantreiben, damit sich das Spiel realistischer als je zuvor anfühlt.“

Support über mehrere Jahre geplant

Im selben Gespräch bestätigte Côté, dass „Assassin’s Creed Codename Red“ nach dem Launch mehrere Jahre lang mit Erweiterungen und anderen Inhalten unterstützt wird, ohne jedoch Details zu verraten. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Red wird viele Jahre lang mit Erweiterungen unterstützt, mit Wachstum, mit… einer Reihe von Dingen, die ich nicht verraten werde“, so seine Worte.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Ubisoft „Assassin’s Creed“-Spiele oft jahrelang mit zahlreichen Inhalten unterstützt, ist das natürlich keine Überraschung. Auch das zuletzt veröffentlichte „Assassin’s Creed Valhalla“ erhielt mehrere große Erweiterungen, saisonale Inhaltsupdates und weitere Inhalte, wobei ein letzter Content-Drop später im Jahr folgen wird.

Wann „Codename Red“ erscheinen soll, bleibt abzuwarten. Zwar ist es noch nicht offiziell bestätigt, doch wird spekuliert, dass der Titel für das Jahr 2025 geplant ist, nachdem 2024 eine Pause eingelegt wurde.

