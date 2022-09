Assassins’s Creed Red, Hexe und Infinity: Ubisoft stellt neue Spiele und Community-Hub vor

Ubisoft hat im Rahmen der Forward-Show mehrere „Assassin’s Creed“-Spiele bestätigt, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden sollen. Über „Assassin’s Creed Mirage“ berichteten wir bereits. Ebenfalls wurden mehrere Games angekündigt, zu denen es im Laufe der Woche einschlägige Leaks gab.

Dazu gehört „Assassin’s Creed: Codename Red“, das von Quebec entwickelt wird. Angesiedelt ist es im feudalen Japan und Spieler werden darin in die Rolle eines „samuraiähnlichen Assassinen“ schlüpfen.

„[Codename Red] lässt Spieler eine ihrer am meisten erwarteten Umgebungen erkunden“, so Marc-Alexis Cote im Ubisoft-Stream. Das Spiel werde eine „erwartete Shinobi-Fantasie im feudalen Japan“ darstellen. Wann der Launch erfolgen soll, ist weiterhin offen. Laut Ubisoft wird das „Flaggschiff-Spiel“ irgendwann in der Zukunft erscheinen – Gerüchten zufolge im Jahr 2024.

Auch zu, das während der Show bestätigt wurde, drangen im Vorfeld Informationen durch. Hier hieß es im Laufe der Woche, dass sich die im 16. Jahrhundert angesiedelte Geschichte um Hexenprozesse drehen wird. Im Zuge der Forward-Show wurde der Titel nur kurz angesprochen und mit einem Mini-Teaser beleuchtet.

Laut Ubisoft wird „Hexe“ als ein etwas anderes „Assassin’s Creed“ etabliert. Vorherigen Berichten zufolge soll es düsterer als die gewohnten Teile der Reihe in Erscheinung treten. Abgesehen davon sind keine weiteren Details zum Spiel bekannt. Den erwähnten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Der Launch wird Gerüchten zufolge 2026 erfolgen.

Mobilespiel und Community-Hub

Mobile-Spieler wiederum können in „Assassin’s Creed: Codename Jade“ das feudale Japan erkunden. Der Titel soll bald erscheinen und eine Open-World-Umgebung bieten. Spieler haben die Möglichkeit, einen eigenen Charakter als Protagonisten zu erstellen und sich mit der Touch-Bedienung durch die Welten zu manövrieren.

Ebenfalls sprach Ubisoft während der Forward-Show kurz über „Assassin’s Creed Infinity“, das als eine Art Hub zwischen den einzelnen Spielen dienen und Spieler auf „sinnvolle Weise“ miteinander verbinden soll.

Und auch Multiplayer-Erfahrungen sollen zurückkehren. „Wir untersuchen derzeit, wie wir eigenständige Multiplayer-Erlebnisse in das Assassin’s-Creed-Universum zurückbringen können, die alle mit dem Infinity-Hub verbunden sind“, so Ubisofts Marc-Alexis Coté. An den Start gehen soll „Infinity“ irgendwann in den kommenden Jahren.

Anschauen könnt ihr euch den kompletten Showcase zu „Assassin’s Creed“ nachfolgend:

