PLAY3.de fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende ist zurück und mit ihm schaufeln wir uns wieder einige Stunden zum zocken frei. Natürlich haben wir auch wieder einige Tipps, welche Titel sich an den freien Tagen besonders lohnen könnten.

Freunde von Survival-Horror-Games könnte vielleicht interessieren, dass „7 Days to Die“ gestern seinen offiziellen Release feierte. Damit dürfen Spieler auf PlayStation, Xbox und dem PC versuchen, in einer postapokalyptischen offenen Spielwelt zu überleben. „7 Days to Die“ war seit Dezember 2013 im Early Access und konnte nun in seine Vollversion 1.0 übergehen. Nutzer, die den Titel zuvor für die PlayStation 4 digital erworben haben, können sich die überarbeitete PS5-Fassung mit einem Rabatt sichern.

Sales und Events auf weiteren Plattformen

Wer sich weitere neue Spiele zulegen will, sollte einmal einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort hat am 17. Juli der große Sommer-Sale begonnen, der noch bis zum 14. August andauern wird. Mehr als 2.000 Spiele, Erweiterungen und Editionen wurden im Rahmen des Events im Preis gesenkt. Während des Summer Sale wurde etwa das Soulslike „Lies of P“ um satte 40 Prozent gesenkt und erreichte dadurch einen neuen Bestpreis.

Ebenfalls im Sale mit dabei sind unter anderem „Star Wars Jedi Survivor“, „Mass Effect Legendary Edition“, „Persona 3 Reload“ oder auch die Standard Edition von „Diablo 4“. Allzu viel Zeit solltet ihr euch bei den rabattierten Spielen aber nicht lassen. Wie Sony auf der Übersichtsseite angab, könnten einige Titel bereits vorzeitig aus der Aktion entfernt werden.

Auch bei Steam gibt es in dieser Woche wieder ein neues Event. Vom 22. Juli bis zum 29. Juli findet das Sim Fest statt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Simulationen gelegt und einige Games zu günstigeren Preisen angeboten. Mit dabei sind unter anderem Neuerscheinungen wie „Loddlenaut“ und „Universim“ oder auch beliebte Titel wie „Potion Craft“ oder „Barotrauma“.

Weiter geht es auf der Xbox und dem Game Pass. In dieser Woche wurde “Call of Duty: Modern Warfare 3” zu dem Abo hinzugefügt. Auch der nächste Teil der Reihe wird in den Game Pass kommen und das direkt zum Launch. “Call of Duty: Black Ops 6” erscheint allerdings erst am 25. Oktober 2024.

