7 Days to Die: PS5-Launch heute – Uhrzeit & Rabatt für Besitzer der PS4-Version

Nachdem die Zertifizierung erfolgreich über die Bühne gebracht wurde, startet "7 Days to Die" heute in der Version 1.0 auf der PS5. Wer bereits die PS4-Version sein Eigen nennen sollte, kann die PS5-Fassung zu einem reduzierten Preis erwerben.

In dieser Woche kündigten die Entwickler von The Fun Pimps an, dass es dem Studio gelang, die Zertifizierung von „7 Days to Die“ durch Sony und Microsoft erfolgreich über die Bühne zu bringen.

Somit steht dem heutigen Release der Version 1.0 für die PS5 und die Xbox Series X/S nichts mehr im Wege. In einer Mitteilung an die Community nannte The Fun Pimps die Uhrzeiten, an denen „7 Days to Die“ heute freigeschaltet wird. Spielerinnen und Spieler in Deutschland werden sich noch bis in die frühen Abendstunden gedulden müssen.

So erfolgt die Freischaltung der 1.0-Version von „7 Days to Die“ auf der PS5 und der Xbox Series X/S um 19 Uhr unserer Zeit.

Rabatt für Besitzer der PS4-Fassung

Solltet ihr zu denjenigen gehören, die die damalige PS4-Version von „7 Days to Die“ digital erworben haben, dürft ihr euch beim Kauf der rundum überarbeiteten PS5-Fassung auf einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent freuen.

Nachdem sich „7 Days to Die“ über einen Zeitraum von fast zwölf Jahren im Early-Access befand, wartet die Version 1.0 für den PC und die aktuellen Konsolen mit diversen Verbesserungen auf.

Darunter einer komplett überarbeiteten Technik, neuen Spielmechaniken, zahlreichen Quality-of-Life-Optimierungen und einer Vielzahl neuer Inhalte. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden die Entwickler die alte Version von „7 Days to Die“ aus den jeweiligen Download-Stores entfernen.

„Aufgrund von Produkt- und Markenverwirrung werden wir die alte Konsolenversion aus den digitalen Verkaufsstellen entfernen, sobald die neue Version veröffentlicht wird“, heißt es dazu.

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben

Spielerisch bietet „7 Days to Die“ eine klassische Survival-Erfahrung. Unser Weg führt in eine postapokalyptische Welt. Nachdem Untote die Welt überrannten, kämpft der Rest der Menschheit um sein Überleben. Als Dreh- und Angelpunkt eurer Operationen fungiert eine Basis. Diese könnt ihr kontinuierlich ausbauen und verstärken.

Des Weiteren kombiniert „7 Days to Die“ spielerisch Elemente aus Genres wie Ego-Shootern, dem Survival-Horror, der Tower-Defense oder der RPGs. „Es bietet Kämpfe, Fertigung von Gegenständen, Plündern, Bergbau, Erkundung und Charakterentwicklung auf eine Art und Weise, die von Fans weltweit begeistert aufgenommen wurde“, führten die Entwickler aus.

Gleichzeitig verspricht The Fun Pimps eine knapp 100 Quadratkilometer große Welt mit unterschiedlichen Bioman und zahlreichen Ressourcen. Sicher ist es dabei allerdings nur selten, da mehr als 60 Arten von Zombies gnadenlos Jagd auf euch machen.

