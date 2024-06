Atomfall: Survival-Action lässt nukleare Katstrophe erleben – Trailer und Release-Zeitraum

Die Entwickler von Rebellion, bekannt für die Titel „Sniper Elite“ und „Zombie Army“, haben auf dem gestern Abend ausgestrahlten Xbox Games Showcase 2024 ihren kommenden Titel „Atomfall“ angekündigt. Das Survival-Action-Spiel wird 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für den PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen. Außerdem wird der Titel vom ersten Tag an im Game Pass erhältlich sein.

„Atomfall“ ist lose von den realen Ereignissen der Windscale-Katastrophe von 1957 in Nordengland inspiriert. Die Geschichte spielt fünf Jahre nach dem Brand in einer fiktiven Quarantänezone und soll die malerische britische Landschaft auf den Kopf stellen.

Im malerischen England gehen unheimliche Dinge vor sich

Wie Jason Kingsley, CEO von Rebellion, erklärt, enthält „Atomfall“ Einzelspieler-Gameplay und Story-Elemente, die für sein Studio völlig neu sind. Das Team ließ sich bei dem Spiel von seinen britischen Wurzeln inspirieren.

„Diese klassische Postkartenkulisse dient nun als unheimliche Kulisse für ein dunkles Geheimnis, das sich die Spieler selbst zusammenpuzzeln müssen“, so Kingsley. „Atomfall ist eine neue Geschichte, die auf einer realen Katastrophe basiert und im Stil der spekulativen Fiktion erzählt wird, die für das Großbritannien der 1950er/60er Jahre typisch ist. Die Spieler können sich also auf ein Großbritannien der Nachkriegszeit, Paranoia des Kalten Krieges und mysteriösen Volkshorror gefasst machen, die mit Elementen klassischer britischer Science-Fiction wie Day of the Triffids, Doctor Who und The Quatermass Experiment vermischt sind.“

Spieler müssen Hinweisen nachgehen und überleben

„Die Quarantänezone in Atomfall ist schon seit einiger Zeit von der Außenwelt abgeschnitten“, so Ben Fisher, Associate Head of Design bei Rebellion. „Das bedeutet, dass man es mit einer Gruppe von Menschen zu tun hat, die sich selbst überlassen sind. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es stellenweise ein bisschen wie in Herr der Fliegen zugeht.“

Wie weiter erklärt wurde, müssen die Spieler die feindselige Welt der Quarantänezone erkunden und sich dabei mit schrägen Charakteren, Mystik, Sekten und undurchsichtigen Regierungsbehörden herumschlagen. Außerdem müssen sie Hinweisen nachgehen und plündern, um zu überleben. Weitere Informationen zu „Atomfall“ sollen bald folgen.

