Xbox Games Showcase 2024: Alle Ankündigungen und Präsentationen in der Übersicht

Microsoft hat heute den Xbox Games Showcase veranstaltet, in dessen Rahmen es zu einer Reihe von Ankündigungen und Präsentationen kam. Welche Spiele in den nächsten Monaten und bis in das Jahr 2025 hinein für PC, Xbox-Konsolen und zum Teil auch für PS5 erscheinen, fasst die folgende Übersicht zusammen.

Gears of War: E-Day rückt Marcus Fenix in den Fokus

Microsoft hat den nächsten Hauptteil der “Gears of War”- Reihe angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine Ursprungsgeschichte, die den Schrecken der Locust-Invasion am Emergence Day durch die Augen von Marcus Fenix ​​schildert.

In den Fokus rücken jüngere Versionen der ursprünglichen Protagonisten der Serie bei ihrem Kampf gegen die Invasionstruppen. Nachfolgend der Ankündigungs-Trailer:

Doom: The Dark Ages erscheint 2025 für Konsolen und PC

Nach einschlägigen Gerüchten wurde “Doom: The Dark Ages” heute für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt. Der Titel bietet eine mittelalterliche Prequel-Geschichte und soll 2025 auf den Markt kommen.

Ein erster Trailer gewährt einen Blick darauf, was Spieler im kommenden Jahr erwarten können. Er steht in der folgenden Meldung zur Ansicht bereit:

State of Decay 3 zeigt sich in einem Trailer

Der Publisher Xbox Game Studios und der Entwickler Undead Labs zeigen anlässlich des Xbox Games Showcase 2024 einen neuen Trailer zu “State of Decay 3”.

Der Titel spielt nach einer Zombie-Apokalypse, die die Menschheit fast ausgelöscht hat. Während die Zombie-Bedrohung weiterhin Menschenleben fordert, müssen Spieler zurückschlagen und verlorenes Terrain zurückerobern. Auf dem Xbox-Wire werden weitere Informationen zu “State of Decay 3” parat gehalten.

Trailer stellt Begleiter von Dragon Age: The Veilguard vor

Auch “Dragon Age: The Veilguard” ließ sich auf dem Xbox-Showcase blicken. Ein neuer Trailer stellt die Begleiter vor.

Spieler können ein Team bestehend aus sieben Gefährten zusammenstellen. Sie alle haben eine reichhaltige Hintergrundgeschichte, verspricht Electronic Arts. Unsere Meldung zum heutigen Trailer liefert weitere Einzelheiten:

Fable lässt bis 2025 auf sich warten

“Fable” wird 2025 für Xbox Series X/S und PC erscheinen, wie der Publisher Xbox Game Studios und der Entwickler Playground Games bekannt gaben.

In der Beschreibung des neuesten Trailers heißt es: “Was bedeutet es, ein Held zu sein? Humphry, einst einer der Größten, wird aus dem Ruhestand gezwungen, als eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit die Existenz von Albion bedroht.”

Life is Strange: Double Exposure angekündigt und erster Trailer

Der Publisher Square Enix und der Entwickler Deck Nine Games haben “Life is Strange Double Exposure” angekündigt. Der Launch ist am 29. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S sowie PC geplant.

Weitere Informationen zum Spiel sind in unserem Artikel zur Ankündigung zusammengefasst:

Perfect Dark erhält Gameplay-Trailer, aber kein Release-Fenster

Microsoft hat den ersten Gameplay-Trailer zu “Perfect Dark” veröffentlicht. Er lässt allerdings weiterhin offen, wann der Titel erscheinen soll.

„Folgt in diesem ersten Einblick in das Gameplay der Agentin Joanna Dark bei ihrer Jagd auf den meistgesuchten Verbrecher der Welt, Daniel Carrington, um die Geheimnisse aufzudecken, die das Leben von Millionen bedrohen“, heißt es zum Video, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt:

Call of Duty Black Ops 6 mit ersten Einblicken in das Gameplay

Auch die Gameplay-Enthüllung zu “Call of Duty Black Ops 6” war ein Thema des Events. Zombies sind einmal mehr dabei. Und auch eine historische Geschichte gibt es zu erleben.

Mehr zur heutigen Enthüllung erfahrt ihr in dieser Meldung:

Indiana Jones and the Great Circle bekommt neuen Trailer

„Indiana Jones und der Große Kreis“, wie der Titel in Deutschland heißt, erscheint später in diesem Jahr für Xbox Series X/S und PC – ab dem ersten Tag wie gewohnt im Xbox Game Pass. Der genaue Veröffentlichungstermin steht noch aus.

Das neue Abenteuer spielt zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“.

Wie bereits bei der ursprünglichen Ankündigung des Spiels im Januar enthüllt, wird der bekannte Protagonist das Aussehen von Harrison Ford haben, seine Stimme kommt jedoch von Troy Baker.

Hier der Trailer vom Xbox Games Showcase:

Trailer zu Assassin’s Creed Shadows mit Gameplay-Eindrücken

Der erste Gameplay-Trailer zu “Assassin’s Creed Shadows” war Teil der Xbox-Show. Der Ubisoft-Titel soll am 15. November 2024 erscheinen und spielt im Japan des 16. Jahrhunderts.

Mehr Einblicke werden wir morgen erhalten, denn der Ubisoft-Forward-Showcase steht ebenfalls noch bevor.

Avowed meldet sich mit einem neuen Trailer zurück

Microsoft hat einen Trailer zu “Avowed” veröffentlicht, der bestätigt, dass die Veröffentlichung des Spiels weiterhin im Jahr 2024 geplant ist.

Obsidians RPG wird Xbox Series X/S und PC entwickelt. Als First-Party-Titel von Xbox Game Studios ist er ab dem Launch-Tag im Abo erhältlich.

“Avowed” ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel aus der Egoperspektive, das in der Welt von Eora spielt, die ursprünglich in der “Pillars of Eternity”-Reihe des Studios eingeführt wurde. Nachfolgend der Trailer.

Starfield-Erweiterung Shattered Space mit Videoszenen vorgestellt

Der erste Trailer zur “Shattered Space”-Erweiterung des Weltraum-Abenteuers “Starfield” ist da. Der Story-DLC soll später in diesem Jahr erscheinen, hat aber noch keinen Veröffentlichungstermin.

Für heute ist allerdings ein neues Update geplant, mit dem unter anderem „neue Orte, neue Ausrüstung, neue Kopfgelder sowie neue benutzerdefinierte Inhalte von Bethesda Game Studios und Community Creators“ hinzukommen.

Die Erweiterung „Shattered Space“ wurde vor der Veröffentlichung von “Starfield” im vergangenen September angekündigt und ist in den teureren Editionen des Spiels inbegriffen. Nachfolgend der Trailer:

Neue Xbox Series X/S-Konsolen angekündigt

Auch Hardware-Neuigkeiten gibt es. Microsoft hat eine digitale Version der Xbox Series X angekündigt. Die weiße, Disk-lose 1-TB-Konsole wird in der bevorstehenden Weihnachtssaison zusammen mit einer weißen 1-TB-Xbox-Serie S und einer Sonderedition der 2-TB-Xbox-Serie X in „Galaxy Black“ auf den Markt kommen.

Mehr dazu in der nachfolgenden Meldung:

Weitere Ankündigungen und Präsentationen

Während des Xbox Games Showcase war noch mehr zu sehen. Auch die folgenden Spiele hatten einen Auftritt:

Der Xbox Games Showcase hatte demnach reichlich zu bieten. Wie zufrieden seid ihr mit dem Gezeigten?

