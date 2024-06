Xbox Series X/S: All-Digital, mehr Speicher & frische Farben – Drei neue Modelle angekündigt

Kurz vor dem Start des heutigen Xbox Games Showcase 2024 erreichte uns das Gerücht, dass Microsoft das Event für die Enthüllung einer neuen Hardware in Form eines Xbox-Handhelds nutzen könnte.

Eine Meldung, die sich in dieser Form nicht bewahrheitete. Zwar kündigte Microsoft am Sonntagabend in der Tat neue Hardware an. Ein Handheld befand sich jedoch nicht darunter. Stattdessen wurden insgesamt drei neue Modelle der aktuellen Xbox Series-Familie vorgestellt. Unter anderem bestätigten sich die Gerüchte, um eine rein digitale Version der Xbox Series X.

Diese tauchte erstmals in internen Dokumenten von Microsoft auf, die 2023 den Weg an die Öffentlichkeit fanden, und wurde nun auch offiziell angekündigt.

Zwei neue Xbox Series X-Modelle vorgestellt

Die Digital-Edition der Xbox Series X hebt sich optisch deutlich vom bisherigen Modell der Konsole ab. Und dabei beziehen wir uns nicht nur auf das gestrichene Laufwerk. Gleichzeitig erstrahlt die rein digitale Version der Xbox Series X in einem klassischen Weiß. Weiter geht aus der offiziellen Ankündigung hervor, dass die Digital-Edition genau wie das Standard-Modell mit einem Terabyte internem SSD-Speicher versehen wurde.

Während die normale Version der Xbox Series X mit einem optischen Laufwerk zum Preis von 549,99 Euro angeboten wird, wird der Preis der weißen Digital-Edition in Europa bei 499,99 Euro liegen. Genau wie bei der PS5 sparen Käufer der digitalen Version bei der Hardware also 50 Euro ein. Bei der offiziellen Enthüllung der digitalen Version beließ es Microsoft heute nicht.

Stattdessen kündigte der Redmonder Softwareriese mit der „Galaxy Black Special Edition“ eine weitere Version der Xbox Series X an. Diese hebt sich zum einen mit ihrem besonderen Design von der normalen Version ab.

„Die Special Edition der Konsole in Galaxy Black ist von Sternbildern und dem Entdecker- und Abenteuergeist des Weltalls inspiriert und verfügt über einen silbernen, grauen und grünen Himmelseffekt, der Tausende von Spielen und Millionen von Spielern auf Xbox repräsentiert“, so Microsoft.

Zudem wartet die „Galaxy Black Special Edition“ mit einem zwei Terabyte starken SSD-Speicher auf. Eine Begebenheit, die sich auch im Preis niederschlägt. In Europa wird die „Galaxy Black Special Edition“ zum Preis von 649,99 Euro veröffentlicht.

Ein weiße Xbox Series S mit mehr Speicherplatz

Im letzten Jahr veröffentlichte Microsoft ein neues Modell der Xbox Series S in der Farbe „Carbon Black“, das mit einem Terabyte fast doppelt so viel Speicherplatz bot wie die Standard-Version.

Heute präsentierte Microsoft ein weiteres 1TB-Modell der Xbox Series S. Dieses Mal in der Farbvariante „Robot White“, das für 349,99 Euro erhältlich sein wird.

Alle drei heute angekündigten Modelle werden laut Microsoft pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel finden.

Vorbestellungen sollen in Kürze möglich sein. Konkrete Termine ließen sich die Xbox-Macher allerdings noch nicht entlocken.

