Xbox Games Showcase: Mit einem Shadow Drop und einer neuen Xbox-Hardware – Gerücht

Am Sonntag Abend findet der diesjährige Xbox Games Showcase statt. Laut einem als verlässliche Quelle geltenden Insider dürfen sich Xbox-User nicht nur auf einen Shadow Drop eines First-Party-Titels freuen. Auch neue Xbox-Hardware soll enthüllt werden.

Über Langeweile können wir uns am kommenden Wochenende sicherlich nicht beschweren. Zum einen findet am Freitag Abend, den 7. Juni 2023 um 23 Uhr unserer Zeit das große Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 statt.

Am Sonntag, den 9. Juni 2024 (um 19 Uhr) startet zudem der diesjährige Xbox Games Showcase. Aufgrund diverser Multiplattform-Titel Multiplattform-Titel wie „Diablo 4“ dürfte der Showcase auch für die PlayStation-Community interessant sein. Geht es nach dem Content-Creator und Insider „eXtas1s“, dann warten im Rahmen des Xbox Games Showcase 2024 gleich mehrere Überraschungen.

Neben diversen Ankündigungen und Updates zu bereits bekannten Titeln soll sich darunter auch ein sogenannter Shadow Drop befinden. So bezeichnet man Titel, die während oder im Anschluss an ihre Präsentation beziehungsweise Ankündigung veröffentlicht werden.

Insider möchte Überraschung nicht vorwegnehmen

Abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei dem Shadow Drop um einen Xbox-First-Party-Titel handelt, möchte der Insider nicht näher ins Detail gehen. Eigenen Angaben zufolge kennt „eXtas1s“ zwar den Namen des Titels, der während oder im Anschluss an den Xbox Games Showcase veröffentlicht werden soll, möchte diesen aus Spannungsgründen allerdings nicht nennen.

Weiter berichtet der Insider, dass Microsoft den Showcase nutzen wird, um uns einen ersten Eindruck von der Zukunft der Xbox-Hardware zu vermitteln. Im Detail sollen wir einen ersten Teaser zu einem Xbox-Handheld zu Gesicht bekommen. Gerüchte um einen Xbox-Handheld halten sich bereits seit einer ganzen Weile.

Beispielsweise sprach Windows Centrals Jez Corden Ende März von einem nativen Xbox-Handheld und diversen neuen Prototypen, mit denen das Hardware-Team von Xbox derzeit experimentiere. Im April wiederum nahm eine Umfrage von Microsoft mehr als offensichtlich Bezug auf einen möglichen Xbox-Handheld und befeuerte die Spekulationen.

Was spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders?

Für die Glaubwürdigkeit von „eXtas1s“ spricht die Tatsache, dass er in der Vergangenheit immer wieder für korrekte Leaks zu haben war. Darunter Kojima Productions‘ „Overdose“, die Ankündigung von „Lords of the Fallen“ für den Xbox Game Pass oder den Releasetermin von „Senua’s Saga: Hellblade 2“.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verantwortlichen von Microsoft in den letzten Monaten mehrfach bestätigten, dass das Unternehmen trotz einer möglichen Multiplattform-Ausrichtung an Xbox-Hardware festhalten wird.

Beispielsweise soll sich eine neue Xbox-Generation in Entwicklung befinden, die für den „bisher größten Sprung überhaupt“ sorgen soll. Konkreter wurde das Redmonder Unternehmen diesbezüglich allerdings nicht.

