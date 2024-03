Xbox: Nativer Handheld in Arbeit? Jez Corden spricht von neuen Prototypen

Aktuellen Berichten zufolge könnte Microsoft an einem nativen Xbox-Handheld arbeiten. Dies möchte Windows Centrals Jez Corden in Erfahrung gebracht haben und spricht von neuen Prototypen, bei denen auf eine Cloud-Lösung verzichtet wird.

Anfang Februar erreichte uns die Meldung, dass Microsoft der enttäuschenden Verkaufszahlen der Xbox Series X/S zum Trotz an Xbox-Hardware festhalten wird.

Darüber hinaus berichtete Windows Centrals Jez Corden, dass „Microsoft grünes Licht für weitere Hardware-Projekte gab“. Laut Corden soll sich darunter auch ein möglicher Xbox-Handheld befinden. Während Xbox-Boss Phil Spencer die Frage nach einem potenziellen Handheld im Februar eher ausweichend beantwortete, legte Corden in einem aktuellen Bericht noch einmal nach.

Laut dem Windows Central-Redakteur soll Microsoft in der Tat an einem Xbox-Handheld arbeiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Corden von einem eigenständigen Handheld erfahren haben möchte. Dieser soll die Spielerinnen und Spieler in die Lage versetzen, ihre Titel nativ auf dem Handheld zu spielen – ohne eine Cloud-Lösung.

Befindet sich der Handheld in der Prototypphase?

Wie Corden im „Xbox Two“-Podcast ergänzte, soll sich der Handheld derzeit in der Prototypphase befinden. Im weiteren Verlauf des Podcasts wies Corden darauf hin, dass er sich bei seinen Aussagen auf neue Prototypen bezieht und nicht etwa auf die Hardware, die in der Vergangenheit durch die Gerüchteküche geisterte.

Weitere Details konnte oder wollte Corden allerdings nicht nennen. Daher bleibt abzuwarten, wann mit der offiziellen Ankündigung eines Xbox-Handhelds zu rechnen ist. Natürlich immer vorausgesetzt, dass einer der Prototypen auch wirklich Serienreife erlangt.

Im letzten Monat kündigte Sarah Bond, die Präsidentin der Xbox-Sparte, an, dass Microsoft „weitere spannende Hardware“ plant und im Winter eine entsprechende Ankündigung vornehmen möchte.

Bond spricht von aufregenden Neuheiten

Bond im Februar: „Wir haben noch mehr in petto. Es gibt einige aufregende Neuheiten im Hardware-Bereich, die wir zu Weihnachten vorstellen werden. Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation.“

„Worauf wir uns wirklich konzentrieren, ist die Bereitstellung des größten technischen Sprungs, den Sie je in einer Hardware-Generation gesehen haben, was es besser für Spieler und besser für die Schöpfer und die Visionen, die sie erschaffen, macht.“

Weitere Nahrung erhielt die Gerüchteküche im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission (FTC). Hier wurden vertrauliche Dokumente von Microsoft geleakt, in denen von diversen neuen Projekten die Rede war. Neben einer rein digitalen Version der Xbox Series X und einem überarbeiteten Xbox-Controller tauchte hier auch ein möglicher Xbox-Handheld auf.

Offiziell bestätigt wurden diese Projekte bislang allerdings nicht.

