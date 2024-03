Europa-Charts: Xbox rutscht weiter ab, während Helldivers 2 dominiert

Der europäische Spielemarkt hatte im Februar mit rückläufigen Konsolenverkäufen zu kämpfen. Vor allem das Xbox-Duo traf es hart. Für Sony lief es in zweierlei Hinsicht deutlich besser.

Die europäischen Videogame-Charts des vergangenen Monats sind da und lassen gleichermaßen einen Blick auf den Konsolenabsatz werfen. In den ausgewerteten Regionen (ohne Deutschland und Großbritannien) wurden im Februar 474.469 Spielkonsolen verkauft.

Dabei handelt es sich um einen technischen Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Teufel steckt allerdings im Detail, da ein Vierwochen- und ein Fünfwochen-Zeitraum gegenüberstehen, wie Gamesindustry berichtet.

Werden die fünf Wochen im Februar 2024 mit den entsprechenden fünf Wochen aus dem Jahr 2023 verglichen, ergibt sich ein Rückgang des Absatzes um 14 Prozent.

Xbox-Konsolen mit 47 Prozent Rückgang

Im Februar 2024 hatten alle drei Konsolenplattformen mit Rückgängen zu kämpfen. Die PS5 verzeichnete den geringsten Verlust von nur zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, womit die Konsole die eigene Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Stärkere Rückgänge gab es bei den Konsolen von Nintendo und Microsoft, wie die folgende Gesamtübersicht verdeutlicht.

Konsolenverkäufe im Februar 2024 verglichen mit dem Vorjahr:

PS5: Minus 2 Prozent

Switch: Minus 17 Prozent

Xbox Series X/S: Minus 47 Prozent

Da keine absoluten Zahlen vorliegen, lässt sich schwer abschätzen, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind.

Hier lohnt ein Rückblick auf die europäischen Charts von Februar 2023, die folgende Ergebnisse lieferten:

Die PS5 war “mit Abstand” die meistverkaufte Konsole in Europa.

Platz zwei ging mit weniger als der Hälfte der PS5-Verkäufe an die Switch.

Die Xbox Series S und X belegen den dritten Platz.

Zusammen mit den heutigen Zahlen wird noch einmal deutlich, dass Sony mit der PS5 in Europa die deutlich dominierende Konsole auf dem Markt hat.

Helldivers 2 in Europa an der Spitze

Auch der erste Platz der Spiele-Charts ging an einen Titel, der von Sony Interactive Entertainment auf den Markt gebracht wurde.

“Helldivers 2” übernahm im Launch-Monat die Spitzenposition. Über 56 Prozent der Verkäufe entfielen auf die PC-Plattform, womit sich das Verhältnis gegenüber vorherigen Verkaufsanalysen unterscheidet. In den britischen Februar-Charts hatte die PS5-Fassung des von Arrowhead Game Studios entwickelten Shooters die Nase vorn.

In der zweiten Woche stiegen die Verkäufe von “Helldivers 2” um 70 Prozent und in der dritten Woche noch einmal um über drei Prozent. Danach verlangsamte sich das Wachstum leicht, mit einem Rückgang von 28 Prozent in der vierten Woche.

Dabei ist zu beachten, dass die meisten Spiele bereits in der zweiten Woche starke Rückgänge zeigen, wobei laut Gamesindustry 60 und 80 Prozent üblich sind.

Auch der Vergleich mit einem anderen Sony-Spiel ist beeindruckend: Nach vier Wochen liegen die Verkaufszahlen von „Helldivers 2“ nur fünf Prozent hinter denjenigen von “Marvel’s Spider-Man 2”. Hierbei ist zu beachten, dass das Superheldenspiel zu einem höheren Preis angeboten wurde und exklusiv für PS5 erhältlich war.

Final Fantasy 7 Rebirth kommt nicht an den ersten Remake-Teil heran

„Final Fantasy 7: Rebirth“ (Test) landete auf dem dritten Platz und konnte nicht mit dem ersten Teil der Remake-Trilogie mithalten, da die Eröffnungsverkäufe um 23 Prozent zurückgingen. Hier sind die Veröffentlichungszeiträume und Plattformen zu beachten.

“Final Fantasy 7 Remake” kam mitten in der COVID-19-Pandemie und für die PS4 mit einer größeren Installationsbasis auf den Markt. Gegenüber “Final Fantasy 16” konnte “Rebirth“ einen um vier Prozent besseren Launch hinlegen. Ein Doppelpack bestehend aus “Remake” und „Rebirth“ kam im Februar auf Platz 39 der europäischen Charts.

“Sea of Thives” wiederum landete auf Rang 9 und fand 30 Prozent weniger Abnehmer als das 2018 veröffentlichte “Sea of Thieves”. Der zuletzt genannte Xbox-Titel landet im April auch auf der PS5.

Die europäischen GSD-Charts im Februar 2024 – physisch und digital:

Rang Spiel 1 Helldivers 2 (Sony) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Final Fantasy 7 Rebirth (Square Enix) 4 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 5 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 6 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 7 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 8 It Takes Two (EA) 9 Skull and Bones (Ubisoft) 10 Need for Speed: Heat (EA)

Weitere Einzelheiten zu den Erhebungen findet ihr auf Gamesinsutry.biz.

