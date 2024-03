Sea of Thieves: Vor Rise of the Ronin und Co – Rare entert die Vorbesteller-Charts im PS Store

Im letzten Monat kündigte Microsoft gleich vier Xbox-Titel für die PS5 an. Darunter das Piraten-Abenteuer "Sea of Thieves". Dass Microsoft mit der PS5-Portierung hinsichtlich der Verkaufszahlen die richtige Entscheidung getroffen haben dürfte, verdeutlichen die aktuellen Vorbesteller-Charts im PlayStation Store.

Nachdem im letzten Monat allerlei Gerüchte um eine mögliche Multiplattform-Strategie der Xbox-Sparte aufkamen, kündigte Microsoft kurze Zeit später gleich vier Xbox-Titel für die PS5 an.

Darunter den von Rare entwickelten Multiplayer-Titel „Sea of Thieves“, der Ende April den Weg auf Sonys Konsole findet. Wie ein Blick auf die Vorbesteller-Charts des PlayStation Stores verdeutlicht, traf Microsoft mit der PS5-Portierung von „Sea of Thieves“ in kommerzieller Hinsicht wohl die richtige Entscheidung.

Denn trotz namhafter nahender Neuerscheinungen wie „Rise of the Ronin“ oder „Dragon’s Dogma 2“ gelang es „Sea of Thieves“ in Regionen wie den USA, Großbritannien, Deutschland und weiteren Ländern, in den letzten Tagen die Spitze der Vorbesteller-Charts im PlayStation Store zu erobern.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung hat „Sea of Thieves“ in Deutschland und Großbritannien weiterhin die Spitze der Pre-Order-Charts inne. Lediglich in den USA fiel das Piraten-Abenteuer am Wochenende zurück und muss sich derzeit „MLB The Show 24“ und „Dragon’s Dogma 2“ geschlagen geben.

Sea of Thieves erscheint in drei Versionen für die PS5

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass „Sea of Thieves“ in den besagten Ländern in der Regel gleich zwei Mal unter den Top 5 der Vorbesteller-Charts vertreten ist. Zum einen mit der Standard-Ausgabe, die hierzulande für 39,99 Euro erhältlich ist. Die Standard-Version umfasst neben dem Hauptspiel den Zugriff auf die geschlossene Beta und ein „Weapons & Pet“-Paket für Vorbesteller.

An der Spitze der Vorbesteller-Charts befindet sich die Premium-Edition von „Sea of Thieves“. Diese können sich interessierte Spielerinnen und Spieler zum Preis von 59,99 Euro sichern. Neben allen Inhalten der Standard- und Deluxe-Ausgaben warten hier der Plunder-Pass für die zwölfte Season sowie ein fünftägiger Vorabzugang.

Bei der dritten Ausgabe von „Sea of Thieves“ haben wir es mit der Deluxe-Edition zu tun, die neben dem Hauptspiel diverse digitale Extas umfasst. Hier liegt der Preis bei 49,99 Euro. Welche Inhalte die drei Versionen im Detail bieten, verrät euch die offizielle Übersicht im PlayStation Store.

Nach einem technisch wie inhaltlich holprigen Start entwickelte Rare „Sea of Thieves“ in den letzten Jahren kontinuierlich weiter und sorgte so dafür, dass sich das Piraten-Abenteuer sowohl auf dem PC als auch den Xbox-Konsolen zu einem beliebten Multiplayer-Titel entwickelte.

Die PS5-Version von „Sea of Thieves“ erscheint am 30. April 2024. Neben den exklusiven Features des DualSense wird auf Sonys Konsole natürlich auch die Crossplay-Funktion unterstützt.

