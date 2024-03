Helldivers 2: Wie oft hat sich der Shooter für PS5 und PC verkauft?

Wie oft wurde "Helldivers 2" bisher verkauft? Während der Publisher Sony Interactive Entertainment schweigt, warf ein Analyst eine Zahl in den Raum.

Das von Arrowhead Game Studios entwickelte und von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte “Helldivers 2” wurde im Februar zu einem Überraschungserfolg. Und auch nach Wochen bleiben die Zugriffszahlen nahezu konstant, wie ein Blick in die Steam-Statistiken verrät.

Veröffentlicht wurde “Helldivers 2” am 8. Februar 2024 für PS5 sowie PC. Und schon zum Launch kamen mehr als eine Million Verkäufe zusammen. In der Folgezeit stiegen die wöchentlichen Zahlen, was von Branchenbeobachtern als ein ungewöhnlicher und seltener Trend bezeichnet wurde.

Schon acht Millionen verkaufte Helldivers 2-Spiele?

Wie viele Exemplare von “Helldivers 2” konnten in den vergangenen Wochen abgesetzt werden? Nachdem Johan Pilestedt, CEO von Arrowhead Game Studios, vor einiger Zeit andeutete, dass die Verkaufszahl die 3-Millionen-Marke überschritten hat, legen neuste Schätzungen nahe, dass die mittlerweile erreichte Verkaufszahl deutlich darüber liegt.

In einem aktuellen Bericht von Bloomberg zitiert Jason Schreier den Analysten Doug Creutz von TD Cowen, der schätzt, dass der Koop-Shooter über 8 Millionen Abnehmer fand.

Weder Sony noch Arrowhead haben diese Zahl offiziell bestätigt, jedoch fügte Creutz hinzu, dass die Verkaufszahlen wöchentlich steigen. “Wir glauben, dass das Spiel die Erwartungen weit übertroffen hat”, so der Analyst.

In der Regel sinken Verkaufszahlen nach dem Launch eines Spiels, womit natürlich nicht die Gesamtzahl der verkauften Einheiten, sondern die wöchentlichen oder monatlichen Absatzzahlen gemeint sind. “Helldivers 2” hingegen zeigt eine gegensätzliche Kurve, was zuletzt mehrfach kommentiert wurde:

PS5-Version hat die Nase vorn

Die nicht bestätigte Verkaufszahl von acht Millionen wird von den Verkaufscharts aus Großbritannien untermauert. “Helldivers 2” war im Februar der meistverkaufte Titel, nachdem die wöchentlichen Verkäufe mehrfach ansteigen konnten.

Ebenfalls legen die britischen Charts nahe, dass die PS5-Version etwas erfolgreicher ist als das PC-Pendant. 57 Prozent der Verkäufe entfielen auf die PS5. Ob sich dieses Verhältnis auf andere Märkte übertragen lässt, bleibt abzuwarten.

Einen Hinweis auf den Erfolg des Shooters auf der Sony-Konsole lieferten die PSN-Charts. Im PlayStation Store schnappte sich “Helldivers 2” im Februar den ersten Platz, knapp vor “Final Fantasy 7 Rebirth”.

Helldivers 2 und PS5 Slim im Angebot

