PS5 Pro: Vermeintlicher Leak liefert Spezifikationen – Das soll die neue Konsole leisten

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, gilt als sicher, dass Sony an einer leistungsstärkeren Version der PS5 arbeitet. Berichten aus dem Februar zufolge setzte Sony ausgewählte Entwickler und Studios bereits über die Hardware-Spezifikationen der PS5 Pro in Kenntnis.

Für neue Gerüchte in diese Richtung sorgt in diesen Tagen der Youtuber „Moore’s Law Is Dead“. Wie dieser berichtet, wurden ihm drei Dokumente zugespielt, die angeblich von Sony direkt stammen und Informationen zu den internen Performance-Zielen liefern. Wie aus den Dokumenten hervorgehen soll, legt die PS5 Pro bei der Performance in gleich zwei Bereichen spürbar zu.

Zum einen spricht „Moore’s Law Is Dead“ davon, dass die PS5 Pro im Vergleich mit dem Standard-Modell der Konsole eine um 45 Prozent höhere Rasterizing-Performance aufweist. Geht es um das Raytracing, dann sei sogar eine Performance-Steigerung in Höhe von 300 bis 400 Prozent zu erwarten.

Weiter berichtet „Moore’s Law Is Dead“ unter Berufung auf die Dokumente, dass die GPU der PS5 Pro eine Leistung von 33,5 Teraflops aufweist – knapp das Dreifache der Leistung des aktuellen PS5-Chips. Für den beeindruckenden Sprung soll ein neuer SoC von AMD sorgen, der mit dem Codenamen „Trinity“ und einem 20 Gbps GDDR6-Speicher versehen wurde.

Weitere Daten nannte der Leaker hier allerdings nicht. In der Vergangenheit kam mehrfach das Gerücht auf, dass Sony bei der PS5 Pro auf eine eigene KI-Upscaling-Lösung setzen könnte. Laut den Angaben von „Moore’s Law Is Dead“ trägt diese den Namen Playstation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR.

Laut den Informationen des Leakers muss sich PSSR vor den KI-Upscaling-Techniken von AMD und Nvidia nicht verstecken – ganz im Gegenteil. Demnach soll Sonys Upscaling-Lösung in der Praxis sogar eine bessere Bildqualität erzielen als beispielsweise AMDs FSR 2. Konkrete Details zur Funktionsweise von PSSR gehen aus dem Video leider nicht hervor.

Was hat es mit PSSR auf sich?

Das Konzept von Playstation Spectral Super Resolution entspricht dem, was Nvidia und AMD bereits mit DLSS beziehungsweise FSR realisierten. Mit der Unterstützung einer künstlichen Intelligenz wird es den Entwicklern ermöglicht, Spiele mit niedrigeren Auflösungen auf eine 4K-Auflösung zu skalieren und dabei wertvolle Ressourcen zu sparen. Mit zukünftigen Software Development Kits (kurz: SDKs) könnte Sony zudem eine Unterstützung von 8K anbieten.

Am Ende dieser Meldung müssen wir jedoch den Spielverderber mimen. Denn so spannend sich die vermeintlichen Details zu den technischen Möglichkeiten der PS5 Pro auch anhören mögen, müssen wir darauf hinweisen, dass „Moore’s Law Is Dead“ mit seinen Informationen in der Vergangenheit nicht immer richtig lag. Genießt die aktuellen Gerüchte daher mit der nötigen Vorsicht.

In den letzten Monaten berichteten diverse Quellen, dass Sony bei der PS5 Pro eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres anpeilt. Die Verantwortlichen des japanischen Elektronikriesen äußerten sich zu den Gerüchten um die PS5 Pro bislang nicht.

Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es auf PLAY3.de natürlich sofort.

