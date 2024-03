Helldivers 2: Überraschungshit mit einem “seltenen und erstaunlichen” Trend

"Helldivers 2" verkauft sich ungewöhnlich gut. Denn die Absatzkurve zeigt nach oben, was in der Branche ein seltener Trend ist. Der Shooter wurde in diesem Zusammenhang sogar mit "Guitar Hero" verglichen.

In den nächsten Tagen werden voraussichtlich die Februar-Charts für die Verkäufe im PlayStation Store veröffentlicht. Sie verraten erstmals, wie sich die digitale PS5-Version von “Helldivers 2” schlägt. Steam arbeitet transparenter: Sowohl weltweit als auch auf Deutschland bezogen ist der Shooter seit Wochen das umsatzstärkste Spiel.

Aus den USA traf eine weitere Statistik ein. Während die Verkäufe von Spielen nach dem Launch in der Regel sinken, kam es dort zu einem recht ungewöhnlichen Szenario. Die Verkaufskurve zeigt nach oben.

Helldivers 2 mit umgekehrter Kurve

Auf die steigenden Verkäufe weist der Circana-Analyst Mat Piscatella hin, wobei er sich auf die nun vorliegende dritte Verkaufswoche bezieht.

„Die US-Verkaufszahlen von Helldivers 2 sind in der dritten Woche auf dem Markt noch einmal gestiegen. Bis jetzt ist die Kurve wirklich umgekehrt“, so Piscatella, der einen seltenen und erstaunlichen Trend sieht.

Verkäufe von Spielen sinken normalerweise. Doch bei einer „inversen Verfallskurve“ findet eine Umkehrung des Trends statt. Dieses Phänomen tritt selten auf, insbesondere bei größeren Titeln.

Hier gilt: Die bloße Feststellung eines Wachstums reicht nicht aus, um die Art der Entwicklung zu erklären – denn das Wachstum könnte nur vorübergehend sein, beispielsweise durch Rabatte. Im Fall von “Helldivers 2” gab es bisher allerdings keine großangelegten Preisnachlässe, abgesehen von Betrugsabsichten:

Tatsächlich sieht Piscatella bei „Helldivers 2“ einen Anstieg der “Grundnachfrage”, sodass die Situation nicht etwa mit einem Steam Summer Sale verglichen werden kann.

Die Erhebungen von Circana basieren auf den physischen Verkaufsdaten sowie Informationen von Publishern, die ihre Daten zur Verfügung stellen. Diese Zahlen sind nicht unbedingt ein genaues Maß für den Erfolg eines Spiels. Jedoch liefern sie auf monatlicher Basis einen hilfreichen Einblick in die Spielebranche.

Es wird nicht ewig so weitergehen

Auch einen Vergleich hatte Piscatella parat. Denn in der Vergangenheit gab es bei einer anderen Marke eine ähnliche Tendenz. “Ich will damit nicht sagen, dass Helldivers das nächste Guitar Hero wird, sondern nur, dass sich die Verkaufskurve ähnlich entwickelt“, so der Analyst.

Er ergänzte: „Das wird nicht ewig so bleiben. Irgendwann wird es einen Höhepunkt erreichen und dann werden die Verkäufe sinken, je weiter es in seinem Lebenszyklus voranschreitet. Was auch normal und erwartet ist.“

Momentan sei es aber ein “sehr spannender Titel”, dessen Verkäufe er aufmerksam verfolgt – vor allem, da “einige andere Spiele kommerziell wirklich Probleme” haben. Die Gesamtsituation auf dem Markt sei letztlich ein “ganz eigenes, großes Durcheinander”.

Erwähnenswert ist es auch, dass der Live-Service von “Helldivers 2” nicht einmal richtig begonnen hat. Die Roadmap wurde erweitert und Spieler können sich auf Events, zusätzliche Inhalte wie Mechs und Überraschungen einstellen.

