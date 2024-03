Februar-Charts: Helldivers 2 startet fast so erfolgreich wie Marvel’s Spider-Man 2

Die britischen Charts für den vergangenen Februar sind da und lassen erahnen, welche Spiele und Konsolen auch in anderen europäischen Ländern gefragt waren. Sie verdeutlichen zudem den Erfolg von "Helldivers 2" auf der PS5.

Beim Verkauf von Spielekonsolen kam es im Februar 2024 in Großbritannien zu einem Rückgang von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 13 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Während die Gesamtzahl der Verkäufe mit 95.855 angegeben wird, liegen zu den einzelnen Konsolen keine absoluten Zahlen vor. Fest steht aber, dass die PS5 “mit großem Abstand die führende Plattform“ war, berichtet Gamesindustry.

Doch auch bei der Sony-Konsole kam es zu einem Rückgang von zwei Prozent verglichen mit Januar 2024 und 28 Prozent bei einer Gegenüberstellung der Zahlen mit Februar 2023.

Große Rückgänge bei Switch und Xbox

Die Nintendo Switch kam “knapp” auf den zweiten Platz, während die beiden Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X zusammengerechnet an der dritten Stelle positioniert sind. Beide Plattformen verzeichneten im Jahresvergleich “große Rückgänge”. Zahlen wurden nicht genannt.

Insgesamt ging das Konsolengeschäft in Großbritannien in diesem Jahr verglichen mit Anfang 2023 um 29 Prozent zurück, was unter anderem mit den gestiegenen Konsolenbeständen vor einem Jahr und der damaligen Ankunft von “Hogwarts Legacy“ begründet wird. Ebenfalls muss das fortgeschrittene Alter der Switch berücksichtigt werden.

Beim Zubehör führte der weiße DualSense-Controller der PS5 den Markt an, vor dem Xbox-Controller “Robot White” an zweiter Stelle.

Das Pulse Elite-Headset von Sony belegte den 15. Platz nach Volumen und den vierten Platz nach Umsatz. Innerhalb der Gaming-Headset-Rangliste rangierte es auf dem vierten Platz nach Volumen und auf dem ersten Platz nach Umsatz.

Helldivers 2 führt die Spiele-Verkäufe an

Die britischen Spiele-Charts (digital und physisch) wurden im vergangenen Februar von “Helldivers 2” angeführt. Hierbei ist zu beachten, dass “Palworld” außen vor blieb, da der Entwickler nicht im GSD-System erfasst wird.

Insgesamt ging der Verkauf von Spielen im Jahresvergleich um fünf Prozent zurück, was allerdings ein eher positives Ergebnis ist. Denn im Februar 2023 kam mit “Hogwarts Legeacy” eines der zugkräftigsten Spiele des Jahres auf den Markt. “Helldivers 2” konnte diese Lücke in diesem Jahr offenbar zum Teil füllen.

Gamesindustry weist in der Auswertung der Zahlen noch einmal auf ein “seltenes Kunststück” hin. In der zweiten Verkaufswoche stiegen die Verkäufe von “Helldivers 2” um fast 115 Prozent und in der dritten Woche noch einmal um fast 21 Prozent. Normalerweise sinken die wöchentlichen Verkaufszahlen nach dem Launch.

Ebenfalls Interessent, auch wenn die Angaben nur für den britischen Markt gelten: 57 Prozent der Verkäufe entfielen auf die PS5-Version, der Rest auf den PC.

Hinzukommt: Die Verkäufe von “Helldivers 2” liegen in den ersten drei Verkaufswochen nur 28 Prozent unter dem, was “Marvel’s Spider-Man 2″ Ende 2023 in den ersten drei Verkaufswochen erreichen konnte.

“Suicide Squad: Kill The Justice”, ein weiterer Neueinsteiger, schnappte sich den vierten Platz. Die Verkäufe liegen allerdings 20 Prozent unter dem, was “Gotham Knights” (2022) und “Marvel’s Guardians of the Galaxy” (2021) zum Launch erzielten. Nachfolgend die komplette Top 10.

Britische Februar-Charts laut GSD (Digital und physisch)

Rang Spiel 1 Helldivers 2 (Sony) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 4 Suicide Squad: Kill The Justice League (Warner Bros) 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 7 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 8 Skull and Bones (Ubisoft) 9 The Last of Us Part 2: Remastered (Sony) 10 Persona 3 Reload (Sega)

