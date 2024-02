PS5 & Xbox Series X/S: Take-Two nennt Verkaufszahlen zu den aktuellen Konsolen

Nachdem sich die Dominanz der PS4 in der letzten Konsolen-Generation mehr und mehr abzeichnete, entschied sich Microsoft im Jahr 2015 dazu, keine Hardware-Verkaufszahlen der Xbox-Systeme mehr zu nennen.

Daher ist unklar, wie oft sich die Xbox Series X/S bislang verkaufte. Take-Two Interactives Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Quartal könnte diesbezüglich für Klarheit sorgen. Laut dem „GTA“-Publisher verkauften sich die PS5 und die Xbox Series X/S bis Ende 2023 zusammengerechnet 77 Millionen Mal.

Bekanntermaßen kündigte Sony im Dezember 2023 an, dass die PS5 bis dato 50 Millionen Abnehmer fand. Rechnen wir nun noch das Weihnachtsgeschäft hinzu, in dem die PS5 ebenfalls reißenden Absatz fand, dann dürften sich die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S bis Ende 2023 auf 24 bis 25 Millionen abgesetzte Konsolen belaufen.

Auch wenn diese Zahlen nicht offiziell bestätigt wurden, zeichnete sich zuletzt ab, dass die Verantwortlichen von Microsoft mit dem bisherigen Abschneiden der Xbox Series X/S alles Andere als zufrieden sind.

Neue Strategie der Xbox-Sparte wird nächste Woche vorgestellt

Denn während die Xbox Series X/S in den USA gemessen an den absoluten Zahlen noch einigermaßen gut mithalten kann, spielen die Xbox-Konsolen vor allem in Europa eine untergeordnete Rolle. In vereinzelten europäischen Ländern soll der Marktanteil der Xbox Series X/S 2023 sogar im einstelligen Prozentbereich gelegen haben.

Eine Entwicklung, auf die Microsoft offenbar mit einer verstärkten Multiplattform-Ausrichtung reagieren könnte. Darauf deuteten zumindest die Gerüchte der vergangenen Tage hin. Diese besagten, dass selbst große Titel wie „Starfield“ oder „Gears of War“ für einen PS5-Release in Frage kommen sollen.

In wie weit diese Berichte einen wahren Kern enthalten, erfahren wir in der nächsten Woche. Dann wird Microsoft ein Event abhalten, in dem das Unternehmen über die neue Ausrichtung beziehungsweise Strategie der Xbox-Sparte sprechen möchte.

„Wir hören zu und wir haben euch gehört. Wir haben ein Geschäftsupdate-Event für nächste Woche geplant, bei dem wir uns darauf freuen, euch mehr Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitzuteilen. Bleibt dran“, kommentierte Gaming-CEO Phil Spencer die Pläne von Microsoft.

Dass die Xbox-Konsolen im Vergleich mit der PS4 beziehungsweise der PS5 kommerziell den Kürzeren zogen, ist laut Microsoft übrigens nicht der Grund sein, warum das Unternehmen keine Hardware-Verkaufszahlen mehr nennt.

Was stattdessen hinter dieser Entscheidung stecken soll, verraten wir euch hier.

