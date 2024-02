Xbox: Starfield, Indiana Jones und erscheinen für die PS5 – Gerücht

Zum Start in die neue Woche erreichten uns weitere Gerüchte zur geplanten Multiplattform-Strategie von Microsoft. Wie es heißt, sollen unter anderem "Starfield" und "Indiana Jones and the Great Circle" den Weg auf die PS5 finden.

Nur kurz nachdem sich abzeichnete, dass „Hi-Fi Rush“ den Weg auf weitere Plattformen findet, kamen Gerüchte auf, dass weitere große Xbox-Titel folgen könnten.

Zum Start in die neue Woche kochen die Gerüchte weiter hoch. Wie Xbox Era berichtet, soll auch Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ für die PS5 erscheinen. Dies berichtet Xbox Era unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen und gibt an, dass der PS5-Release von „Starfield“ nach der Veröffentlichung der „Shattered Space“-Erweiterung in diesem Jahr erfolgen wird.

Weiter heißt es, dass Microsoft in zusätzliche PS5-Dev-Kits investierte, was auf weitere PS5-Portierungen von Xbox-Titeln hindeuten dürfte. Wie The Verge erfahren haben möchte, befindet sich unter den PS5-Portierungen unter anderem „Indiana Jones and the Great Circle“.

„Innerhalb von Microsoft entsteht ein neuer Multiplattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele, wie uns gesagt wurde. Das Unternehmen wägt ab, welche Titel exklusiv bleiben und welche in Zukunft auf Switch oder PS5 erscheinen werden“, so The Verge.

Enthüllung der Multiplattform-Strategie im Frühjahr?

In einem mittlerweile wieder entfernten Tweet zitierte „IdleSloth84“ auf X beziehungsweise Twitter einen Mitarbeiter von Bethesda Softworks‘ Mutterkonzern ZeniMax, der bestätigt haben soll, dass Sarah Bond, die Präsidentin von Xbox, die neue Strategie von Microsoft im Laufe des Frühjahres vorstellt.

Wie Xbox Era wiederum ergänzte, soll die Entscheidung, große Xbox-Titel für andere Plattformen anzubieten, intern für reichlich Diskussionen gesorgt haben. „Unseren Quellen zufolge hat die Geschäftsleitung von Microsoft die verschiedenen Vor- und Nachteile der Veröffentlichung weiterer exklusiver Software anderswo erörtert“, heißt es weiter.

„Intern ist nicht unbedingt jeder mit der Entscheidung zufrieden. Aber die Möglichkeit, das potenzielle Geld, das durch Nichtveröffentlichung auf anderen Plattformen ‚auf dem Tisch liegen bleibt‘, zurückzugewinnen, hat sich letztendlich durchgesetzt.“

Was das Ganze für die Zukunft der Xbox-Konsolen beziehungsweise der entsprechenden Hardware bedeutet, bleibt abzuwarten. Unbestätigten Berichten zufolge könnte Microsoft zukünftig auch weiterhin auf eigene Hardware setzen, auf der die Xbox-Titel zuerst erscheinen, ehe zu einem späteren Zeitpunkt Portierungen auf die PS5 und andere Plattformen folgen.

Auch für den langfristigen Erfolg des Xbox Game Pass seien Xbox-Konsolen von entscheidender Bedeutung, wie Analysten ergänzten. Schließlich sei nicht damit zu rechnen, dass Sony und Nintendo einem Release des Dienstes auf den eigenen Systemen zustimmen.

Microsoft selbst äußerte sich zu aktuellen Gerüchten bislang nicht.

Weitere Meldungen zu Indiana Jones, Starfield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren