Hi-Fi Rush: Entscheidender Hinweis auf PS5-Portierung des Xbox-Hits entdeckt – Bericht

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Microsoft diverse First-Party-Titel für weitere Plattformen wie die PS5 und die Switch veröffentlichen möchte.

Neben dem Multiplayer-Hit „Sea of Thieves“ wurde dabei mehrfach Tango Gameworks‘ „Hi-Fi Rush“ ins Gespräch gebracht. Aktuellen Berichten zufolge scheinen sich die Hinweise auf eine PS5- und Switch-Portierung des rhythmischen Action-Titels in diesen Tagen zu verdichten. So stießen Dataminer im in dieser Woche veröffentlichten Anniversary-Update auf verschiedene digitale Shirts.

Hier dürften die unterschiedlichen Farben und Texte den jeweiligen Plattformen entsprechen. Das grüne „Shadow Dropped“-Shirt deutet auf den Xbox-Release im letzten Jahr hin, als „Hi-Fi Rush“ direkt nach der offiziellen Enthüllung auf einem Showcase für die Xbox Series X/S erschien.

Das blaue „I’m here Baby“-Shirt und sein rotes „Rock Out“ Anywhere“-Pendant wiederum stehen mehr als offensichtlich für die PS5 und die mobile Switch. „This is simply unreal epic“ verweist abschließend auf eine geplante Veröffentlichung im Epic Games Store.

Offizielle Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit?

Ein weiterer Punkt, der für die PS5-Portierung von „Hi-Fi Rush“ spricht: Das besagte Update fügte auf dem PC die Unterstützung der DualSense-Features und der entsprechenden Button-Symbole hinzu. Daher können wir im Prinzip davon ausgehen, dass sich die Gerüchte um eine Umsetzung von „Hi-Fi Rush“ auf die PS5 und weitere Systeme bewahrheiten.

Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft beziehungsweise des Xbox-Teams steht zwar noch aus, dürfte angesichts der aktuellen Entwicklung aber wohl in Kürze folgen. Bei „Hi-Fi Rush“ handelt es sich übrigens nicht um den einzigen kleineren Xbox-Titel, der in den letzten Jahren den Weg auf andere Plattformen fand.

Beispielsweise durften sich Spielerinnen und Spieler auf der Switch sowohl über die „Ori and the Blind Forest: Definitive Edition“ als auch „Ori and the Will of the Wisps“ freuen. Zudem wird das narrative Adventure „As Dusk Falls“ mit exklusiven Features wie der DualSense-Unterstützung für die PlayStation-Konsolen umgesetzt.

Hier erfolgt der Release für die PS4 und die PS5 am 7. März 2024.

