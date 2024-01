Sea of Thieves: Xbox-Exklusivtitel für PS5 und Switch geplant, berichten Quellen

In der vergangenen Woche wurde im Nate the Hate-Podcast die Behauptung aufgestellt, dass Microsoft den Plan verfolgt, eines der „hochgelobten“ First-Party-Spiele für die konkurrierenden Plattformen PS5 und Switch anzubieten. Der Launch soll in diesem Jahr erfolgen.

Seitdem kochen die Spekulationen hoch, welcher Titel der Xbox-Studios die Exklusivität verlässt und künftig Spieler auf anderen Plattformen unterhält. Es scheint, dass „Skull and Bones“ einen denkbar schlechten Start erwischen könnte.

Sea of Thieves angeblich für PS5 und Switch

Zunächst einmal: Das heutige Gerücht muss nicht zwangsläufig die Realität widerspiegeln. Allerdings möchte Jeff Grubb von Giant Bomb erfahren haben, dass „Sea of Thieves“ aus dem Hause Rare der besagte Titel sein könnte, der Kurs auf die Konsolen von Sony und Nintendo nimmt.

„Sea of Thieves… ich habe gehört, dass es auf andere Plattformen kommen könnte“, behauptet Grubb. „Als ich diese Gerüchte zum ersten Mal hörte, dachte ich mir, dass es sich wahrscheinlich um Sea of Thieves handelt.“

Auch Stephen Totilo, ehemaliger Chefredakteur von Kotaku, möchte von Quellen erfahren haben, dass Microsoft eine PlayStation-Version von “Sea of Thieves” in Betracht zog. Eine entsprechende Nachfrage beim Xbox-Hersteller blieb unbeantwortet. Von einer Switch-Version habe er nichts gehört.

Das Piraten-Adventure „Sea of Thieves“ verweilt seit März 2018 auf dem Markt, konnte damals aber weder Tester noch Spieler überzeugen. Der Metascore von 69 wird vom User-Score in Höhe von 5.4 unterboten. Bei Exklusivspielen dieser Art ist der zuletzt genannte Score jedoch mit Vorsicht zu genießen.

In der aktuelleren Edition macht „Sea of Thieves“ einen erheblich besseren Eindruck, wie die Wertungen auf Steam verdeutlichen. Mittlerweile sind die Spieler in ihren Rezensionen „sehr positiv“ gestimmt.

Eine verbesserte Version von „Sea of Thieves“ wurde im November 2020 ebenfalls für Xbox Series X/S veröffentlicht. Im Juni 2022 folgte die Ankündigung einer Spielerzahl von 30 Millionen, die allerdings nicht mit Verkäufen gleichzusetzen ist. „Sea of Thieves“ war die erste Direktveröffentlichung im Xbox Game Pass.

Ändert Microsoft die Strategie?

In den sozialen Medien wurde vor Grubbs Vorstoß spekuliert, dass es sich beim Xbox-Spiel, das angeblich für konkurrierende Plattformen erscheinen soll, um „Hi-Fi Rush“ aus dem Hause Tango Gameworks handelt.

Auch das schloss Grubb nicht aus: „Ich weiß nicht, ob dies notwendigerweise ein Zeichen für einen Wechsel in der globalen Strategie ist, wie sie die Xbox in Zukunft angehen werden. Es sieht so aus, als ob sie von Fall zu Fall entscheiden, was das Beste für Hi-Fi Rush ist.“

Es wäre eine gute Gelegenheit, ein „bisschen mehr Geld zu verdienen und den Bekanntheitsgrad der Franchise ein wenig zu erhöhen“. Außerdem wisse Grubb, dass Tango Gameworks von Microsoft sehr gemocht wird und ausgebaut werden soll.

Auch Windows Central möchte erfahren haben, dass „Microsoft darüber nachdenkt, einen Teil des Backkatalogs auf andere Plattformen zu bringen“. Bewährte Quellen hätten es verraten.

Da Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard und Bethesda in der obersten Liga der Game-Publisher spielt, beim Verkauf der Konsolenhardware allerdings schwächelt, klingt eine solche kolportierte Planänderung durchaus plausibel.

