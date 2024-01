Microsoft: Soll „hochgelobten“ First-Party-Titel zur Konkurrenz bringen wollen

In der neuesten Folge seines Podcasts sinnierte der Insider „Nate the Hate“ unter anderem darüber, dass 2024 mehr frühere First-Party-Spiele sehen könnte, die nun auf mehrere Plattformen gebracht werden. Auch Xbox-Spiele könnten darunter fallen, so der Insider, auch wenn die meisten Titel wohl oder übel exklusiv im Game Pass erscheinen werden.

Zusammen mit seinem Co-Host MVG behauptete Nate in der Folge, dass Microsoft in diesem Jahr angeblich eines seiner bekanntesten Spiele auf andere Plattformen bringen möchte. Ein witziger Hinweis wurde auch gegeben: um Arkanes „Redfall“ soll es sich dabei nicht handeln.

Zuhörer munkeln bereits, um welches Spiel es sich handeln könnte

„Im Kalenderjahr 2024 wird Microsoft eines seiner bekanntesten Spiele auf das System eines Konkurrenten bringen“, behaupteten „Nate the Hate“ und sein Co-Host in der neuesten Folge des Podcasts. „Der Titel, auf den ich mich beziehe, wurde von der Kritik hoch gelobt. Die Fans liebten es und es war in dem Jahr, in dem es veröffentlicht wurde, im Gespräch als Spiel des Jahres.“ Der Insider fügte hinzu: „Wenn die Ankündigung kommt, denke ich, dass sie mit großer Begeisterung aufgenommen werden wird, weil es ein Qualitätsspiel ist.“

Dies sei ein kluger Schachzug für Microsoft, sinnierten die beiden Moderatoren. „Aus geschäftlicher Sicht, wenn man ausgewählte Spiele auf die Multiplattform bringt, auf Switch und PlayStation, dann tut man das, weil man die Qualität der IP und des Franchise sieht und die Reichweite über die Xbox hinaus erweitern möchte.“ Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft Spiele auf die Plattformen der Konkurrenz gebracht, wie etwa die „Ori“-Reihe oder

Um welches Spiel es sich bei dem Titel handeln soll, den Microsoft angeblich auch für die Konkurrenz anbieten will, wurde in dem Podcast allerdings nicht verraten. Die Zuhörer unter dem Video und in den sozialen Medien spekulierten jedoch bereits, dass es dabei um „Hi-Fi Rush“ von Tango Gameworks handeln könnte. Das Spiel wurde beim Xbox und Bethesda Developer Direct im vergangenen Januar angekündigt und sogleich als Shadow Drop veröffentlicht.

Quelle: VGC

