Xbox: Mit Hellblade 2 & einem Shadowdrop – Neue Developer Direct im Januar?

Aktuellen Gerüchten zufolge veranstaltet Xbox Ende des Monats eine neue Ausgabe des Developer Direct-Formats. In dieser sollen unter anderem Ninja Theorys "Senua’s Saga: Hellblade 2" und das neue Projekt von Double Fine Productions zu sehen sein.

Im Januar des vergangenen Jahres wagte sich das Xbox-Team mit einer Developer Direct an das von Nintendo etablierte Direct-Format heran. 2023 nutzte Xbox das Event, um uns Titel wie „Forza Motorsport“ oder „Redfall“ vorzustellen.

Unbestätigten Berichten zufolge wird Xbox auch 2024 mit einer Developer Direct in das neue Jahr starten. Dies berichtet der Youtuber „eXtas1s“, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass das Event am 25. Januar 2024 um 21 Uhr unserer Zeit stattfinden wird. Auch zu den präsentierten Spielen nannte „eXtas1s“ unbestätigte Details.

Zum einen sollen die Entwickler von Ninja Theory mit von der Partie sein und uns sowohl frische Eindrücke als auch neue Details zu „Senua’s Saga: Hellblade 2“ liefern.

Auch das Action-Rollenspiel „Towerborne“, das auf dem letztjährigen Xbox Games Showcase angekündigt wurde, gehört laut „eXtas1s“ zu den Titeln, die auf der Developer Direct präsentiert werden.

Plant Microsoft einen weiteren Shadowdrop?

Zudem geht aus den Angaben des spanischen Youtubers und Leakers hervor, dass Microsoft beziehungsweise Xbox ähnlich „Hi-Fi Rush“ im letzten Jahr einen sogenannten Shadowdrop planen könnten. Bei einem Shadowdrop handelt es sich um einen Titel, der angekündigt und nur kurze Zeit später veröffentlicht wird.

Entsprechen die von „eXtas1s“ geteilten Informationen den Tatsachen, dann könnte sich hinter dem besagten Shadowdrop der nächste Titel der „Psychonauts“-Macher von Double Fine Productions befinden. Ein von Microsoft im vergangenen Jahr vorgenommener Markenschutzeintrag deutete darauf hin, dass der Titel den Namen „KILN“ tragen wird.

Weitere Details zum neuen Werk von Double Fine Productions sickerten im Zuge des Ganzen leider nicht durch. Möglicherweise erfahren wir aber Ende des Monats mehr und dürfen uns zudem auf weitere Ankündigungen freuen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass sich die Gerüchte um die neue Developer Direct am 25. Januar 2024 bewahrheiten.

Die Verantwortlichen von Microsoft beziehungsweise Xbox wollten die Berichte um die kommende Developer Direct bislang nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Sollte „eXtas1s“ mit seinen Angaben richtig liegen, dürfte eine offizielle Ankündigung jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

