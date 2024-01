Xbox Game Pass: Januar 2024 mit AC Valhalla und Resident Evil 2

Microsoft hat die Spiele angekündigt, mit denen der Xbox Game Pass im Januar 2024 gefüllt wird. Mit zwei beliebten Games lässt sich das Angebot durchaus sehen. Denn im laufenden Monat gesellen sich “Assassin’s Creed Valhalla” und “Resident Evil 2” hinzu.

Schon heute wurde das First-Person-Abenteuer “Close to the Sun” freigeschaltet. Abonnenten des Xbox Game Pass können den Titel via Cloud sowie auf dem PC und Xbox-Konsolen nutzen.

Morgen folgt “Hell Let Loose”. Und mit “Assassin’s Creed Valhalla” können sich Game-Pass-Abonnenten ab dem 9. Januar 2024 einen beliebten Ubisoft-Titel schnappen. Die Bereitstellung erfolgt für Cloud, PC und Konsole.

Im weiteren Verlauf des Monats kommt es zur Freischaltung von “Super Mega Baseball 4” (via EA Play) und “We Happy Few”, die beide ab dem 11. Januar 2024 ohne Zusatzkosten spielbar sind. Der psychologische Horror “Those Who Remain” und Capcoms “Resident Evil 2″ runden die erste Welle am 16. Januar 2024 ab.

Übersicht über die ersten Xbox Game Pass-Spiele für Januar 2024:

3. Januar: Close to the Sun (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 4. Januar: Hell Let Loose (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 9. Januar: Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Konsole, PC)

Valhalla (Cloud, Konsole, PC) 9. Januar: Figment (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 11. Januar: Super Mega Baseball 4 (Cloud, Konsole, PC – EA Play)

(Cloud, Konsole, PC – EA Play) 11. Januar: We Happy Few (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 16. Januar: Resident Evil 2 (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) 16. Januar: Those Who Remain (Cloud, Konsole, PC)

Auch Updates zum DLC-Angebot wurde angekündigt. Beim Kauf von “Dead by Daylight : Chucky” sparen Mitglieder zehn Prozent. Das “Hello Neighbor 2 Jubiläums-Update” kann geladen werden und “Sea of ​​Thieves : Staffel Zehn” ist verfügbar. Als “Xbox Game Pass Ultimate Perk” gibt es das “Sea of Thieves: Nightshine Parrot Pack”.

Diese Spiele fallen aus dem Xbox Game Pass

Aufgenommene Spiele von Drittanbietern bleiben nicht in allen Fällen dauerhaft in der Bibliothek. Und so trifft es im neuen Monat einige Games, die aus dem Xbox Game Pass genommen werden.

Nachdem „GTA 5“ ein Bestandteil von PlayStation Plus wurde, müssen Xbox Game Pass-Inhaber in Kürze darauf verzichten. Am 5. Januar fällt der Rockstar-Titel weg. Wenig später trifft es Games wie „MotoGP 22“ und zwei „Persona“-Titel, wie die folgende Übersicht verdeutlicht.

Die wegfallenden Spiele im Januar 2024:

5. Januar 2024:

Grand Theft Auto 5 (Cloud und Konsole)

15. Januar 2024:

Garden Story (Cloud, Konsole, PC)

MotoGP 22 (Cloud, Konsole, PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Konsole, PC)

Persona 3 Portable (Cloud, Konsole, PC)

Der Xbox Game Pass kann in der abgespeckten Core-Variante für 6,99 Euro pro Monat abonniert werden. Die Standardversion für Konsolen kostet 10,99 Euro pro Monat. Ultimate, das gleichzeitig einen Zugriff auf PC-Spiele und Online-Modi gewährt, schlägt mit 14,99 Euro zu Buche.

