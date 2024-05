Helldivers 2: Steam-Score steigt nach Sony-Ankündigung – PC-Spieler feiern Sieg

Nachdem die PC-Community am Wochenende auf die Barrikaden ging und auf Steam für ein Review-Bombing sorgte, meldete sich Sony mit einer kurzen Botschaft zu Wort. Die PSN-Pflicht für alle “Helldivers 2”-Spieler greift nicht wie geplant am 6. Mai 2024.

Das Ziel des Review-Bombings wurde damit erreicht und auf Steam scheint eine Gegenbewegung einzusetzen. Während auch heute weitere Negativ-Reviews hinzukamen, gibt es ebenfalls einen entgegengesetzten Ausschlag.

PC-Spieler rufen dazu auf, das Review-Bombing rückgängig zu machen

Kurz nach der jüngsten Sony-Ankündigung zeigten schon mehr als 14.000 Daumen nach oben. Zum Vergleich: In den Tagen vor der Bestätigung der angedachten PSN-Pflicht waren es in der Regel um die 1.000.

Ebenfalls meldeten sich zahlreiche PC-Spieler zu Wort und feierten ihren Sieg. Dabei wurde mitunter dazu aufgerufen, den Steam-Score zu korrigieren. “Es ist nur fair, dazu beizutragen, das Ergebnis des Review-Bombings rückgängig zu machen”, schrieb beispielsweise ein User.

Andere Kommentare deuten an, dass Sony Interactive Entertainment von einigen PC-Spielern gar als Gegner angesehen wird: “Wir haben gegen unseren wahren Feind gewonnen und werden immer gewinnen!” Oder auch: “Wir haben Sony geschlagen! Wir müssen Helldivers 2 wieder zu überwältigend positiven Kritiken verhelfen!”

Nachdem selbst ein Community-Manager von Arrowhead am Wochenende Stimmung gegen Sony machte, musste dessen Studio-Chef einräumen, dass man an der aktuellen Situation eine Mitschuld trägt. Schon lange vor dem Launch sei dem Entwickler bekannt gewesen, dass Online-Spiele von Sony Interactive Entertainment eine PSN-Anbindung benötigen. Aufgrund der anfänglichen Probleme mit „Helldivers 2“ habe man sich aber dazu entschlossen, die Pflicht nach hinten zu verlagern. Später mangelte es an einer klaren Kommunikation.

Tatsächlich sind Zusatzaccounts bei Online-Spielen keine Seltenheit. Auch Microsoft verlangt von den PlayStation-Spielern in diesem Zusammenhang einen Xbox-Account, zuletzt bei “Sea of Thieves”.

Bessere Vorbereitung notwendig

Dennoch war die Kritik einiger PC-Spieler an der PSN-Pflicht nicht unbegründet. Denn in zahlreichen Ländern gibt es schlichtweg kein PlayStation-Network. Hier müssen sich Sony Interactive Entertainment und Arrowhead dem Vorwurf stellen, ihre Produktplanung nicht im Griff zu haben.

Dass Sony – vor allem unter Berücksichtigung des neuen PSN-Overlays – gänzlich davon abweichen wird, PC-Spiele fest mit dem PlayStation-Network zu verknüpfen, darf bezweifelt werden. Denn es ist ein legitimes Mittel, um Online-Spieler, Fortschritte und Sicherheitsmechanismen zentral zu verwalten. Beim nächsten Mal sollten die Pläne allerdings bis zum Ende durchdacht sein – vor allem bei Spielen, die mit „Call of Duty“ und Co konkurrieren:

“Helldivers 2” kam im Februar 2024 auf den Markt und konnte wochenlang steigende Verkaufszahlen erreichen. Zuletzt sanken die Spielerzahlen zumindest auf Steam kontinuierlich. Mit rund 50.000 gleichzeitigen Nutzern auf der Valve-Plattform befindet sich der Shooter am Vormittag auf Platz 15 der meistgespielten Titel – vor “Destiny 2” und “Call of Duty HQ“ (inkl. ”Modern Warfare 2″, “Modern Warfare 3” und “Warzone”).

