Sea of Thieves: Die ersten PS5-Spieler stechen ab heute in See

Als Microsoft im Februar ankündigte, dass eine Auswahl an First-Party-Xbox-Spielen auch auf die PlayStation 5 gebracht wird, stand das Piratenabenteuer „Sea of Thieves“ direkt auf der Shortlist. Und knapp zwei Monate später dürfen die ersten Spieler den Anker lichten.

Denn wer sich die Premium Edition von „Sea of Thieves“ gegönnt hat, darf dank Early Access ab heute eine eigene Piratencrew aufbauen und über die Meere segeln. Alle anderen müssen noch bis zum kommenden Dienstag, den 30. April 2024 warten.

Das solltet ihr beachten!

Zudem haben die Verantwortlichen passend zum Launch noch einige Hinweise für die Spieler:

Alle Spieler müssen sich mit einem Microsoft-Account einloggen Vorsicht! Die Verlinkung mit dem Account ist permanent und kann nicht nachträglich geändert werden! Somit könnt ihr nur einen einzigen Microsoft-Account mit eurem PSN-Konto verbinden. Wer von einer anderen Plattform auf die PlayStation 5 wechselt, erhält seinen Fortschritt nahtlos übertragen.

Es werden eure Gamertags aus dem Microsoft-Account im Spiel angezeigt Über das „Kürzliche Spieler“-Feature kann man auch die Profile mit den verbundenen PSN-Konten sehen

Ladet andere Spieler über die PS5 Game Base oder die In-Game-Freundesliste ein

Cross-Plattform-Unterstützung ist standardmäßig aktiviert und kann in den Matchmaking-Einstellungen ausgeschaltet werden

Die Performance ist für 4K und 60 fps optimiert Ein zusätzlicher Performance-Modus bietet auch 120 Hz bei 1080p auf unterstützten Fernsehern HDR sollte man nach dem Spielstart in den Spieleinstellungen kalibrieren



Darüber hinaus ist ein neues Update erschienen, das noch einige Fehler ausgemerzt hat. Mit diesem wurden unter anderem weitere Performance-Verbesserungen vorgenommen. Auch am Gameplay haben die Entwickler noch einmal Hand angelegt. Wer die genauen Änderungen nachlesen möchte, kann sie auf der offiziellen Seite entdecken.

Außerdem wird pünktlich zur offiziellen Veröffentlichung in der kommenden Woche auch die 12. Saison an den Start gehen und neue Inhalte mit sich bringen. Weitere Nachrichten zu „Sea of Thieves“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht finden.

