Helldivers 2: Wird die PSN-Pflicht dem Erfolg schaden? Sonntagsumfrage

Sony Interactive Entertainment hat den nächsten Shitstorm. Nachdem das japanische Unternehmen bekannt gab, dass auch für die PC-Version von “Helldivers 2” ein PSN-Account verpflichtend wird, hagelte es Gegenreaktionen und negative Rezensionen.

Dabei zeigte “Helldivers 2” bisher eindrucksvoll, dass Sonys Live-Service-Pläne tatsächlich erfolgversprechend sind. Sogar die “Call of Duty”-Reihe konnte der Koop-Shooter zuletzt in den Schatten stellen.

War es das für Helldivers 2?

Es bleibt abzuwarten, ob sich Sony in der kommenden Woche zu Wort meldet und die aktuelle Situation abmildert oder näher erklärt. Doch haltet ihr die heftigen Reaktionen der Steam-Spieler für gerechtfertigt?

Helldivers 2 auf PC mit PSN-Pflicht: Sind das Review-Bombing und die Reaktionen übertrieben oder gerechtfertigt? Die Reaktionen sind völlig übertrieben.

Teils, teils, da einige Spieler ausgeschlossen werden.

Wird ”Helldivers 2″ bei bleibender PSN-Pflicht mit einem größeren Schaden aus der derzeitigen Kontroverse hervorgehen oder gehen die meisten Spieler einfach wieder dazu über, sich durch den Shooter zu schießen?

Wie sehr wird die PSN-Pflicht auf Steam dem Erfolg von Helldivers 2 schaden? Langfristig erwarte ich keinen Schaden, die Spieler beruhigen sich wieder.

Ein geringer Teil der Spieler wird abspringen, was dem Erfolg mäßig schadet.

Für die Kritik der Spieler auf Steam gibt es tatsächlich einen plausiblen Grund: In einigen Ländern existiert offiziell kein PlayStation-Network und mit der PSN-Pflicht hätten dort lebende Spieler keine reguläre Möglichkeit, auf “Helldivers 2” zuzugreifen.

Arrowhead deutete an, dass es für Fans in diesen Ländern eine Lösung geben wird, die aber scheinbar anders als vom Entwickler angedacht erfolgte: Auf Steam ist “Helldivers 2” in Regionen ohne PSN-Anbindung seit einigen Stunden nicht mehr offiziell erhältlich. Sie kamen in die Liste der „einkaufsbeschränkten Länder“.

Sind Account-Verknüpfungen für euch ein Ausschlussgrund?

Es gibt also gute Gründe für einen Teil der Spieler, um auf die Barrikaden zu gehen. Auf der anderen Seite sind Account-Verknüpfungen dieser Art verbreitet und auch in bestimmten Konsolengespielen etabliert. Die Entwickler haben ein einheitliches Verwaltungs-, Support- und Fortschrittssystem für User und auch die Sicherheit profitiert.

Angenommen, PC-Spieler würden in einer Reihe von Ländern nicht vor verschlossenen Türen stehen und könnten ihren PSN-Account ganz offiziell in zwei oder drei Minuten erstellen: Wäre die Gegenreaktion in diesem Fall noch immer nachvollziehbar? Oder steht ihr Accountverknüpfen grundsätzlich ablehnend gegenüber?

Was haltet ihr von Account-Verknüpfungen im Allgemeinen? Kein Problem, ist in 2, 3 Minuten erledigt.

Finde ich nicht gut, mache es aber zwangsläufig dennoch.

Unterdessen läuft das Review-Bombing auf Steam ungebremst weiter. Der User-Score von „Helldivers 2“ steht mittlerweile bei “äußerst negativ”. Mehr als 140.000 Mal zeigte der Daumen seit der Ankündigung der PSN-Pflicht nach unten. Welcher Anteil davon tatsächlich von den beschriebenen PSN-Hürden betroffen ist, bleibt unklar.

