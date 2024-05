Elden Ring Shadow of the Erdtree: Stimmiges Artwork präsentiert einen neuen Charakter

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Wenige Wochen vor dem Release von "Shadow of the Erdtree" lieferte uns Bandai Namco Games ein weiteres Artwork zum kommenden "Elden Ring"-Add-on. Dieses Mal ist ein neuer Charakter zu sehen, der die Community schnell spekulieren ließ, was es mit ihm auf sich hat.

In wenigen Wochen hat die Wartezeit der „Elden Ring“-Community endlich ein Ende. So erscheint die umfangreiche „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung im nächsten Monat und bringt allerlei neue Inhalte mit sich.

Um uns auf den nahenden Release des Add-ons einzustimmen, stellte Bandai Namco Games zuletzt diverse Artworks bereit, die uns beispielsweise einen Blick auf ausgewählte Gegner ermöglichten. Darüber hinaus präsentierte uns der Publisher vor wenigen Tagen einen Story-Trailer mit frischen Eindrücken aus „Shadow of the Erdtree“.

Den Start in das Wochenende wiederum versüßte uns Bandai Namco Games mit einem weiteren Artwork, das einen neuen Charakter zeigt. Dieses haben wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden.

Das hat Shadow of the Erdtree zu bieten

Da uns Bandai Namco Games und From Software bisher nicht mit weiteren Details versorgten, kann derzeit nur spekuliert werden, was es mit dem besagten Charakter auf sich hat. Die Frage „Gehst du mit uns?“, mit der das Artwork versehen wurde, befeuerte die Spekulationen der Community, dass uns der Charakter zumindest nicht per se feindlich gesinnt sein könnte.

In wenigen Wochen erfahren wir mehr. Wie die Entwickler von From Software versprechen, haben wir es bei „Shadow of the Erdtree“ mit nicht weniger als der bislang umfangreichsten Erweiterung in der Geschichte des japanischen Studios zu tun. Zum einen wartet eine große neue Welt mit mächtigen Gegnern und Bossen, die laut From Software etwas größer ausfällt als Limgrave.

Auch neue Ausrüstung, Waffen und Zauber dürfen in der kommenden Erweiterung natürlich nicht fehlen.

Wie viele Enden gibt es?

Bezüglich der Enden bestätigte Game Director Hidetaka Miyazaki Anfang des Monats, dass „Shadow of the Erdtree“ über weniger Enden verfügt als das Hauptspiel von „Elden Ring“. Konkreter wurde Miyazaki in diesem Zusammenhang leider nicht.

Allerdings wies er darauf hin, dass eure Entscheidungen auch im Add-on spürbaren Einfluss auf das Ende nehmen werden.

„Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie Miyazaki betonte, haben wir es hier mit dem ersten und gleichzeitig letzten Add-on zu „Elden Ring“ zu tun. Der Release von „Shadow of the Erdtree“ erfolgt in unterschiedlichen Versionen.

Während ihr die Standard-Fassung des Add-ons für knapp 40 Euro erwerben könnt, schlägt die üppig ausgestattete Collector’s Edition mit 249,99 Euro zu Buche. Welche Inhalte die Sammlerausgabe für den stattlichen Preis bietet, verraten wir euch hier.

