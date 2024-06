Bloodborne: PC-Port wäre wünschenswert – FromSoftware-Präsident meldet sich zu Wort

“Bloodborne” steuert auf das zehnjährige Jubiläum zu. Das Action-Rollenspiel von FromSoftware erschien 2015 exklusiv für die PS4. Ein Metascore von 92 und der User-Score von 9.0 halfen jedoch nicht: Auf ein Remake oder eine Fortsetzung warten Spieler nach wie vor.

Ebenfalls bleibt die PC-Community außen vor. Innerhalb des verantwortlichen Studios gibt es aber durchaus den Wunsch, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Das räumte Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, in einem Gespräch mit PC Gamer ein.

Mehr Spieler sollen es genießen können

“Bloodborne” ist ein schwieriges Thema in solchen Interviews, da Miyazaki der falsche Ansprechpartner ist. Schon in einem vorherigen Interview mit IGN äußerte er sich dementsprechend: „Leider, und das habe ich in anderen Interviews gesagt, ist es nicht meine Aufgabe, speziell über Bloodborne zu sprechen.“ Auch bei einem Zusammentreffen mit Eurogamer wich er aus.

PC Gamer versuchte einen anderen Ansatz. So behauptete der Fragensteller, dass er Ärger bekommen würde, wenn er dieses Thema nicht aufgreift, aber auch wisse, dass die “Bloodborne”-Marke nicht im Besitz von FromSoftware sei.

Würde es Miyazaki jedoch persönlich gerne sehen, dass “Bloodborne” eines Tages auf dem PC erscheint?

„Ich weiß, dass diese Leute einen PC-Port von Bloodborne wollen“, so Miyazaki, der sich auf den FromSoftware-Produzenten Yasuhiro Kitao und den Dolmetscher Bobby Simpson bezog. Beide waren beim Interview anwesend und fanden die Herangehensweise offenbar amüsant.

“Wenn ich sage, dass ich einen [PC-Port] will, bekomme ich auch Ärger. Aber ich habe nichts dagegen”, so Miyazaki weiter. “Als einer der Entwickler von Bloodborne ist es meine persönliche, ehrliche Meinung, dass ich es gerne hätte, wenn mehr Spieler es genießen könnten.”

Besonders sei das bei einem Spiel der Fall, das “jetzt erwachsen wird” und davon bedroht ist, “auf älterer Hardware verloren” zu gehen.

Laut Miyazaki wäre es bei jedem Spiel dieser Art schön, wenn “mehr Spieler die Möglichkeit hätten, das zu erleben und dieses Relikt der Vergangenheit wiederzubeleben”. Er selbst habe daher definitiv nichts einzuwenden.

Dass auch Sony die “Bloodborne”-Marke noch auf dem Schirm hat, machte zuletzt die Ankündigung von “Astro Bot” deutlich:

Nach “Bloodborne” widmete sich FromSoftware “Dark Souls 3” (2016), steuerte im Jahr 2019 “Sekiro: Shadows Die Twice” bei und konnte 2022 mit “Elden Ring” riesige Erfolge feiern. In dieser Woche wurde eine neue Verkaufszahl enthüllt.

Nachdem 2023 “Armored Core 6: Fires of Rubicon” auf den Markt kam, geht es in Kürze mit dem “Elden Ring”-DLC “Shadow of the Erdtree” weiter.

