Bloodborne: „Liegt uns sehr am Herzen“ – Miyazaki über mögliches Remake

Könnte es eines Tages ein Remake von "Bloodborne" geben? Seine Gedanken dazu teilte jetzt der Präsident von From Software persönlich.

Schon länger wünschen sich Soulslike-Fans ein Remake von „Bloodborne“. Und tatsächlich erreichten uns in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um eine mögliche Neuauflage. Bis heute hat From Software diesbezüglich aber nichts angekündigt.

Glücklich wegen der Beliebtheit bei den Fans

Ob ein Remake des düsternen Action-Rollenspiels entstehen könnte, darüber diskutierte jetzt From Softwares Präsident Hidetaka Miyazaki mit Eurogamer. Hier machte er erst einmal klar, dass ihnen der Titel sehr am Herzen liegt. Zudem machen ihn die vielen Leute glücklich, die „Bloodborne“ noch immer spielen.

Gerade die Hardware sei bei der Entwicklung eines Remakes entscheidend: „Ich denke, neue Hardware ist definitiv ein Teil dessen, was den Wert dieser Remakes ausmacht. Dinge, die man mit früheren Hardware-Generationen nicht erreichen konnte, bestimmte Ausdrucksweisen, die man nicht rendern konnte – neue Hardware macht es manchmal möglich.“

Zudem würde es moderne Hardware den Spielern ermöglichen, alle Games zu genießen. Die Zugänglichkeit sei daher von wichtiger Bedeutung.

„Ich denke, das kann die treibende Kraft sein, um ein altes Spiel auf eine neue Plattform zu bringen“, so der Japaner.

Die Frage, ob ein Remake von „Bloodborne“ kommt, bleibt unbeantwortet. Miyazaki ist jedenfalls „sehr glücklich“, dass so viele Spieler sich eine Neuauflage wünschen.

Neben einem Remake könnte früher oder später auch ein Film zu „Bloodborne“ kommen. Dazu tauchte im November vergangenen Jahres ein Gerücht auf. Sollte sich das bewahrheiten, würde sich eine Neuauflage des PS4-Spiels hervorragend anbieten. Ähnlich wie bei „The Last of Us Part 1“ und der darauf basierenden Serie könnte ein Synergieeffekt entstehen.

Habt ihr „Bloodborne“ noch nicht gespielt, könnt ihr es für 19,99 Euro im PlayStation Store kaufen. Wer PS Plus Extra abonniert hat, kann aufs Spiel kostenlos zugreifen. Darüber hinaus steht eine GOTY-Edition zur Auswahl, die zusätzlich zum Hauptspiel den DLC „The Old Hunters“ enthält. Hier beträgt der Preis 34,99 Euro.

