Bloodborne: Arbeitet Sony an einem Film zum FromSoftware-Hit? – Gerücht

Laut dem aktuellen Bericht eines bekannten Hollywood-Insiders soll Sony Pictures an einem Film basierend auf dem FromSoftware-Hit "Bloodborne" arbeiten.

Könnte Sony Pictures an einem "Bloodborne"-Film arbeiten?

Bereits seit Jahren warten „Bloodborne“-Fans geduldig auf eine Fortsetzung oder zumindest eine PlayStation 5-Umsetzung des FromSoftware-Hits. In diese Richtung gibt es zwar derzeit keine Neuigkeiten, dafür könnte jedoch eine andere interessante Info durchgesickert sein.

Angeblich arbeitet Sony an einem Film basierend auf dem fordernden Action-RPG. Das möchte zumindest ein bekannter Hollywood-Scooper erfahren haben (via Comic Book).

Bloodborne-Film von Sony könnte kommen

Jüngst ist in diesem Zusammenhang ein Dokument ans Tageslicht gedrungen. Dieses geht auf den bekannten Branchen-Insider Daniel Richtman zurück, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als vertrauenswürdige Quelle in Erscheinung getreten ist. Er scheint nun einen Auszug aus entsprechenden Unterlagen geleakt zu haben.

Aus diesen geht hervor, Sony würde gegenwärtig an einem „Bloodborne“-Projekt arbeiten. Dieses soll, wenig verwunderlich, auf dem gleichnamigen PlayStation 4-Game basieren. Auf Nachfrage eines Users, ob es sich bei der Videospiel-Adaption um eine TV-Serie oder einen Film handeln würde, entgegnete Richtman kurz und knapp: „Film“.

Auf dem geleakten Dokument sind sogar die an dem Projekt angeblich beteiligten Unternehmen sowie die Namen eines Produzenten und eines Drehbuchautoren zu lesen. Sony Pictures wird als Filmstudio und PlayStation als Produktionsfirma genannt. Den Posten des Produzenten könnte Lorenzo di Bonaventura übernehmen, während Darren Lemke als Autor mitwirken soll.

Lemke ist inzwischen seit gut 30 Jahren im Filmgeschäft und steuerte unter anderem Drehbücher für „Das Rad der Zeit“, „Lost“ sowie die DC Comics-Verfilmung „Shazam!“ bei. Produzent di Bonaventura arbeitete indes im Rahmen seiner Karriere an diversen Blockbuster-Filmen mit, zum Beispiel „Constantine“, „Transformers“ sowie „Deepwater Horizon“. Mit „Dead Rising: Watchtower“ und „Doom“ zählen auch Videospiel-Adaptionen zu seinen Projekten.

Zur Handlung des „Bloodborne“-Films gehen aus dem Dokument derweil keine Details hervor. Lediglich eine kurze, wohl aus dem Spiel stammende Beschreibung ist enthalten. In der steht, im Fokus der Story stünde der Spielercharakter, „ein Jäger“, der sich durch die gotisch-viktorianische Stadt Yharnam schlagen müsse. Deren Bewohner seien erkrankt und hätten sich in Monster verwandelt. Der Spieler müsse versuchen, den Ursprung der Erkrankung herauszufinden.

Daniel Richtman erwies sich in der Vergangenheit zwar schon als ziemlich zuverlässige Quelle, da es sich allerdings um bislang unbestätigte Informationen handelt, solltet ihr sie noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

„Bloodborne“ entstand unter der Aufsicht von SCE Japan Studio im Entwicklerstudio FromSoftware. Das Action-RPG erschien im Jahr 2015 exklusiv für die PlayStation 4.

