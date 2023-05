Bloodborne: David Jaffe befeuert die Gerüchte um ein Remake oder Remaster

Nachdem es um das angebliche Remake zu "Bloodborne" in den letzten Monaten recht still wurde, sorgt ein alter Bekannter für neuen Gesprächsstoff. Die Rede ist von David Jaffe, der von einem Comeback des beliebten Soulsborne-Abenteuers erfahren haben möchte.

Bereits im Sommer 2021 erreichte uns das Gerücht, dass ein nicht näher genanntes Studio an einer Rückkehr von „Bloodborne“ arbeiten soll.

Den Angaben mehrerer Insider zufolge sollten wir dabei allerdings nicht mit einem Nachfolger rechnen. Stattdessen wurden unterschiedliche Studios wie die „Demon’s Souls“-Macher von Bluepoint Games mit einem möglichen Remaster oder Remake für die PlayStation 5 in Verbindung gebracht.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Monaten recht still wurde, sorgte mit David Jaffe niemand geringeres als einer der kreativen Köpfe hinter der „God of War“-Reihe für neue Spekulationen. Wie Jaffe unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, wird nämlich in der Tat an einem Comeback von „Bloodborne“ gearbeitet.

Ankündigung auf dem PS5-Games-Showcase?

Ob wir uns hier auf ein einfaches Remaster für die PlayStation 5 und möglicherweise den PC oder ein groß angelegtes Remake freuen dürfen, konnte Jaffe laut eigenen Angaben nicht in Erfahrung bringen. Zudem bleibt laut Jaffe abzuwarten, wann mit der offiziellen Ankündigung des nicht näher konkretisierten Projekts zu rechnen ist.

„Ich habe dieses Spiel geliebt, Mann“, so Jaffe. „Ich weiß nicht, ob es ein Remaster ist. Ich weiß nicht, ob es nur eine PC-Version ist. Aber wir wissen, dass es sich in der Entwicklung befindet. Aber wann werden sie es zeigen? Ich weiß nicht.“ Anbieten würde sich im Zweifelsfall sicherlich eine Enthüllung im Rahmen des noch nicht offiziell angekündigten PS5-Games-Showcase.

Dieser wird unbestätigten Berichten zufolge Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Hier kommt hinzu, dass laut Giant Bombs Jeff Grubb auch die Entwickler von Bluepoint Games mit von der Partie sein und ihr nächstes großes Projekt vorstellen werden. Könnten wir es hier mit einem Remaster beziehungsweise Remake zu „Bloodborne“ zu tun haben?

Sollten sich die Angaben der diversen Insider bewahrheiten, dann dürfte die offizielle Ankündigung des PS5-Games-Showcase nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Dann erfahren wir möglicherweise auch, an was Bluepoint Games aktuell arbeitet.

