Bloodborne: Remake oder Remaster bei Bluepoint Games in Arbeit?

Zum Start in die neue Woche erreichten uns erneut Gerüchte um ein Remake beziehungsweise Remaster zum düsteren Action-Rollenspiel "Bloodborne". Wie berichtet wird, soll sich die Neuauflage in der Tat bei Bluepoint Games in Arbeit befinden.

"Bloodborne": Arbeitet Bluepoint Games an einer Neuauflage?

Nachdem Sony Interactive Entertainment die Übernahme des Studios vor wenigen Tagen offiziell ankündigte, wiesen die Verantwortlichen von Bluepoint Games kürzlich darauf hin, dass intern an einem Projekt auf Basis einer komplett neuen Marke gearbeitet wird.

Wie die Industrie-Insiderin Millie Amand berichtete, soll es bei der neuen Marke allerdings nicht bleiben. Stattdessen möchte Amand, die als verlässliche Quelle gilt, erfahren haben, dass Bluepoint Games zudem an einem großen Remaster beziehungsweise Remake zu einem beliebten Titel arbeitet. Während Amand keinen konkreten Namen nannte, möchte Colin Moriarty bereits mehr wissen.

Dürfen wir uns über eine Rückkehr nach Yharnam freuen?

Wie Moriarty angibt, sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Entwickler von Bluepoint Games derzeit mit den Arbeiten an einer Neuauflage des düsteren Action-Rollenspiels „Bloodborne“ beschäftigt sind. „Ich höre durch die Blumen, dass sich Bluepoint auf einer Reise nach Yharnam befinden könnte“, so Moriarty kurz und knapp. Neu sind die Gerüchte um ein Remaster beziehungsweise Remake zu „Bloodborne“ keineswegs. Stattdessen machen diese bereits seit einer ganzen Weile die Runde.

Im Sommer hieß es beispielsweise, dass das Remaster zu „Bloodborne“ noch in diesem Jahr erscheinen und weder bei From Software noch Bluepoint Games entstehen wird. Dies berichtete zumindest der Insider „SoulsHunt“. Moriarty wiederum möchte erfahren haben, dass die Neuauflage in der Tat bei Bluepoint Games entsteht. Für die Glaubwürdigkeit von Moriarty spricht die Tatsache, dass er in der Videospiel-Industrie seit Jahren vernetzt und entsprechend gut informiert ist.

Zum einen besitzt Moriarty die Firma Last Stand Media, die unter anderem die „Sacred Symbols: A PlayStation Podcast“ und „Defining Duke: An Xbox Podcast“ genannten Podcasts veröffentlicht. Darüber hinaus ist Moriarty Teilhaber der „Habroxia“-Macher von Lillymo Games.

Von offizieller Seite wurden die Gerüchte um das Remake beziehungsweise Remaster zu „Bloodborne“ bisher nicht kommentiert.

I’m hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. — Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021

