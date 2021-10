Bluepoint Games: Kein Remake – Studio arbeitet an einer neuen Marke

Bluepoint Games arbeitet an einer neuen Marke.

Nachdem es die Spatzen in den vergangenen Monaten immer wieder von den Dächern pfiffen, wurde die Übernahme von Bluepoint Games durch Sony Interactive Entertainment in dieser Woche auch offiziell angekündigt.

Schnell stellte sich den Spielern natürlich die Frage, woran das auf Remakes und Remasters spezialisierte Studio als nächstes arbeiten wird. Zuletzt wurde Bluepoint Games immer wieder mit einem möglichen Remake zu „Metal Gear Solid“ in Verbindung gebracht. Gerüchte, die sich vorerst nicht bewahrheiten dürften. Stattdessen gab Bluepoint Games bekannt, dass das nächste Projekt des Studios auf einer ganz neuen Marke basieren wird.

Bluepoint Games stellt sich einer neuen Herausforderung

„Unser nächstes Projekt, wir arbeiten gerade an Originalinhalten. Wir können nicht darüber sprechen, was das ist, aber das ist für uns der nächste Schritt in der Evolution“, kommentierte Bluepoint Games‘ Präsident Marco Thrush die Zukunftspläne seines Studios. „Unser Team ist ein sehr erfahrenes Team, die durchschnittliche Erfahrung der meisten Leute beträgt etwa 15 Jahre und alle stammen aus der ursprünglichen Entwicklung.“

„Es ist nicht so, dass wir ein Haufen Entwickler sind, die darin geschult wurden, Remaster und Remakes zu erstellen. Wir haben diese ursprüngliche Denkweise der Spieleentwicklung in unseren Herzen und sind jetzt endlich bereit, mit der Unterstützung von Sony in der Lage zu sein, voranzuschreiten und zu zeigen, was wir können und was PlayStation kann.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung des nächsten Projekts zu rechnen ist, verriet Thrush leider nicht.

