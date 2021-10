Bluepoint Games: Sonys Hermen Hulst begründet Übernahme

Bluepoint Games und PlayStation sind künftig eng miteinander verbunden.

Nach mehreren einschlägigen Gerüchten gab Sony gestern bekannt, dass Bluepoint Games fortan ein Teil der PlayStation-Familie ist. Das Studio, das zuletzt an „Shadow of the Colossus“ für die PS4 und „Demon’s Souls“ für die PS5 werkelte, wurde übernommen. In einem aktuellen Interview mit IGN erklärte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, warum sich Sony für den Kauf des Studios entschieden hat.

Bluepoint Games kennt PlayStation gut

Hulst zufolge habe Bluepoint die lange Zusammenarbeit mit Sony genossen. Und durch die Übernahme können beide Unternehmen das tun, was sie am besten können. Während sich Bluepoint auf die Entwicklung großartiger Spiele konzentriert, stellt PlayStation dem Studio alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt, um die Arbeit zu erledigen.

„Bluepoint ist jetzt in einer Position, in der es kaum ein Unternehmen gibt, das PlayStation besser kennt als sie, weil sie mit so vielen verschiedenen Teams an ihren jeweiligen ikonischen Franchises gearbeitet haben, dass sie einen wunderbaren Einblick in die Welt der Entwickler haben. Das haben wir gemeinsam noch besser zum Ausdruck gebracht, indem wir dafür gesorgt haben, dass Bluepoint sich auf ihre Spiele konzentrieren kann – auf das, was sie am besten können, nämlich fantastische Welten zu erschaffen, wunderbare Charaktere zu entwickeln und alle Ressourcen zu nutzen, die wir zu bieten haben“, so Hulst.

Der Bluepoint-Präsident Marco Thrush äußerte recht ähnliche Worte. „Wir haben in all den Jahren sehr gerne mit PlayStation zusammengearbeitet. Es gibt eigentlich niemanden, mit dem wir lieber zusammenarbeiten würden. Also haben wir angefangen, mit diesen Jungs zu reden, und es hat einfach geklappt. Und jetzt ist unsere Zukunft sehr rosig. Wie Hermen schon sagte, haben wir all diese Möglichkeiten vor uns. Wir haben die ganze Unterstützung von Sony.“

Nachdem Sony eine längere Zeit recht zurückhaltend war, scheint sich das Unternehmen in einer Übernahmewelle zu befinden. Zuletzt wurden Housemarque, Firesprite und Nixxes übernommen. Und Bluepoint Games gesellte sich in dieser Woche hinzu. Was das Studio künftig entwickeln möchte, ist noch offen, auch wenn es jüngst hieß, dass man an Originalinhalten statt an Remakes und Remaster arbeiten wird.

