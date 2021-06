Housemarque: Sony übernimmt die Returnal-Entwickler

Housemarque ist das neueste Mitglied der PlayStation Studios-Familie.

Nachdem es zuletzt Anfang des Monats Hinweise darauf gab, dass Sony Interactive Entertainment weitere Studio-Übernahmen planen könnte, ließ das Unternehmen nun die Bombe platzen: Housemarque, die zuletzt das PlayStation 5-Exklusivspiel „Returnal“ entwickelten, gehören ab sofort zur PlayStation Studios-Familie. Dies verkündete Sony in einem Beitrag in seinem hauseigenen PlayStation Blog.

Housemarque: Der jüngste Neuzugang der PlayStation Studios

In besagtem Artikel meldet sich Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, zu Wort und heißt das Studio offiziell willkommen. Dabei zeigt er sich als Fan der bisherigen Arbeiten des Teams und führt in Hinblick auf „Returnal“ aus, der Titel würde beweisen, „dass das Studio eine unglaubliche Vision hat und in der Lage ist, unvergessliche neue Spiele zu entwickeln, die bei unserer Community Anklang finden.“

Darüber hinaus äußert sich ebenfalls Ilari Kuittinen, der Mitbegründer und Managing Director von Housemarque, zur Übernahme. Er erklärt, dies sei ein „großer Tag“ für das Studio und er betont die „starke Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment“, die bereits zurück in die PlayStation 3-Ära reicht. Deshalb freuen sich er und seine Kollegen darüber, „endlich der PlayStation Studios-Familie beizutreten!“

Diese neue Situation würde dem Studio die Möglichkeit eröffnen, „eine klare Zukunft und eine stabile Gelegenheit, weiterhin Gameplay-zentrierte Ansätze zu liefern und gleichzeitig mit neuen Methoden der narrativen Vermittlung zu experimentieren und die Grenzen dieser modernen Kunstform zu verschieben.“ Darüber hinaus würde dies ebenfalls dafür sorgen, „das Erbe des ältesten Spielestudios Finnlands“ zu sichern.

Zum Thema: Housemarque: Returnal-Macher planen weitere große Titel

Abschließend führt Kuittinen noch aus, was die Übernahme für die Spieler bedeuten werde: „Mit der Unterstützung von SIE und seiner Studiofamilie können wir wirklich in unsere Position in der Branche hineinwachsen und zeigen, was Housemarque ohne Einschränkungen schaffen kann.“ Das Studio könne es bereits jetzt kaum erwarten, allen Spielern zu zeigen, was für die noch kommenden Jahre alles geplant sei.

Was ist eure Meinung zur Übernahme von Housemarque durch Sony Interactive Entertainment?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Housemarque