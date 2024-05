PS5 & PS4: Neue PSN-Angebote für Sparfüchse freigeschaltet

Im PlayStation-Store ging ein neuer Sale mit mehr als 1.200 Angeboten an den Start. Damit warten neue Rabatte auf PS4- und PS5-Spieler.

Sony hat im PlayStation-Store auch am heutigen Mittwoch einen neuen Sale gestartet, der allerhand Preissenkungen umfasst. Reduziert wurden Spiele, Editionen und auch Addons – mal mit größeren und mal mit kleineren Rabatten.

Nur selten werden die Spiele mit einem neuen Bestpreis angeboten. Doch es gibt Ausnahmen. So wurde etwa der für “Skull and Bones” zu zahlende Betrag halbiert. Das AAAA-Spiel (laut Ubisofts Einstufung) kostet in der Standardversion nur noch 39,99 Euro, nachdem zum Launch 79,99 Euro fällig wurden.

Nachdem inzwischen das Rare-Spiel “Sea of Thieves” auf der PS5 verweilt, ist es fraglich, ob die 50 Prozent ausreichen werden, um mehr Spieler zu mobilisieren. Für 54,99 Euro können sich Interessenten die “Skull and Bones Premium Edition” schnappen. Hier sparen sie ebenfalls 50 Prozent.

Uncharted, Assassins’s Creed und weitere Spiele im Sale

“Dying Light 2” verweilt schon länger auf dem Markt, wird von Techland aber kontinuierlich unterstützt und verbessert. Die Ultimate-Edition des Horrortitels bekam einen Rabatt von 34 Prozent, sodass sie für 65,99 Euro in der Bibliothek der Spieler landet. Ein neuer Bestpreis ist es nicht. Allerdings wurde er erst zum dritten Mal erreicht.

Auch “Dragon Ball Z: Kakarot” ist wieder dabei. Der 80 Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 13,99 Euro schrumpfen. Diesen Rabatt gibt es auch beim Kauf von “Saints Row 4: Re-Elected”. Hier zahlen interessierte Kunden im Zuge des neusten PSN-Sales 3,99 statt 19,99 Euro. Für 4,49 Euro landet “The Surge” in der Bibliothek.

Während Meta-Quest-3-Besitzer bald ein neues “Batman” bekommen und PS-VR2-Inhaber nur zuschauen können, ist “Batman: Return To Arkham” im Sale vertreten. Hier schrumpfte der zu zahlende Betrag um 88 Prozent auf 5,99 Euro. “Doom” gibt es für 3,99 Euro, was einem 80-Prozent-Rabatt entspricht.

Wie wäre es mit einer Runde “Assassin’s Creed Rogue Remastered”? Bei einem Preis von 8,99 Euro ist es kein teures Vergnügen. Auf diesen Preis blickten Kunden im PlayStation-Store aber schon etliche Male. Der Titel ist zudem ein Bestandteil von Ubisoft+ Classics. Gleiches gilt für die “Assassin’s Creed The Ezio Collection”. Sie gibt es momentan für 12,49 Euro, falls ihr euch für den Kauf entscheidet. Die “Uncharted: Legacy of Thieves Collection” landet für 19,99 Euro in der persönlichen Sammlung.

Das war längst nicht alles. Insgesamt warten mehr als 1.200 neue Angebote auf preisbewusste Kundschaft. Die Gesamtübersicht sollte im Laufe des Tages in der Angebote-Übersicht des PlayStation-Stores auftauchen.

Weitere aktuelle Angebote:

Falls ihr momentan kein Geld ausgeben möchtet, aber eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt: Seit gestern stehen die Mai-Neuzugänge der Essential-Stufe zum Download bereit.

