Skull and Bones: Darum gibt es keinen Free2Play-Release – Ubisoft verteidigt Vollpreis

Auch über das in Kürze erscheinende Piraten-Abenteuer "Skull and Bones" verlor Ubisoft-CEO Yves Guillemot im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts ein paar Worte. Dabei verteidigte er die Entscheidung, auf einen Release zum Vollpreis zu setzen.

Angesichts der aktuellen Geschäftszahlen sprachen die Verantwortlichen von Ubisoft in dieser Woche über verschiedene Themen und bestätigten unter anderem den groben Releasezeitraum von „Assassin’s Creed: Red“.

Darüber hinaus ging Ubisofts CEO Yves Guillemot auf das in der kommenden Woche erscheinende Piraten-Abenteuer „Skull and Bones“ ein. Hier sah sich Guillemot im Zuge einer Frage-und-Antwort-Runde mit Investoren der Frage ausgesetzt, warum bei „Skull and Bones“ angesichts der Live-Service-Elemente und der geplanten Langzeitunterstützung nicht auf einen Free2Play-Release gesetzt wurde.

So wäre es laut Meinung der Investoren nämlich möglich gewesen, mit einer Free2Play-Veröffentlichung deutlich mehr potenzielle Spielerinnen und Spieler anzusprechen. Eine Aussage, die Guillemot so nicht stehen lassen wollte.

Stattdessen verwies der Ubisoft-CEO auf den Umfang und die zahlreichen Inhalte, die „Skull and Bones“ zu bieten habe. Diese rechtfertigen laut Guillemot den Release zum Vollpreis von knapp 70 US-Dollar beziehungsweise 80 Euro.

Nehmt an der offenen Beta teil

„Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist“, so Guillemot. „Es ist ein sehr großes Spiel und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und vollständig dieses Spiel ist. Es ist ein wirklich umfassendes Triple-…Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht Erfolg haben wird.“

Solltet ihr Interesse an „Skull and Bones“ haben, dann könnt ihr das Langzeitprojekt von Ubisoft Singapur aktuell in der offenen Beta in Augenschein nehmen. Die besagte Beta startete am gestrigen Donnerstag und wird bis Sonntag, den 11. Februar 2024 um 23:59 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Den entsprechenden Client für die offene Beta von „Skull and Bones“ könnt ihr euch aus dem PlayStation Store herunterladen.

Neben einem ausführlichen Blick auf das Piraten-Abenteuer bietet euch die Beta die Möglichkeit, diverse exklusive Belohnungen freizuschalten und in das Hauptspiel zu übernehmen. Alle weiteren Details zu den Belohnungen und der Beta an sich haben wir hier für euch zusammengefasst.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview wiesen die Entwickler von Ubisoft Singapur darauf hin, dass die von der Langlebigkeit von „Skull and Bones“ voll überzeugt sind. Zudem formulierte das Studio das Ziel, nach dem Release regelmäßig neue Spielerfahrungen folgen zu lassen.

„Skull and Bones“ erscheint am 16. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

