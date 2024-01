Skull and Bones: Endgame und Season-Content – Eindrücke aus dem Piratenabenteuer

"Skull and Bones" soll nach dem Launch langfristig unterstützt werden. Season-Inhalte dieser Art und der Engame-Content werden in neuen Hands-On-Videos vorgestellt.

Nach etlichen Verschiebungen nähert sich Ubisofts Langzeitprojekt “Skull and Bones” dem finalen Launch. Zuvor können interessierte Spieler an einer offenen Beta teilnehmen und vor dem Kauf herausfinden, ob die Verzögerungen einen positiven Einfluss auf das Priatenabenteuer hatten.

Videospielpublikationen und Influencer sind einen Schritt weiter: Im Rahmen eines Hands-Ons hatten sie die Möglichkeit, sich kurz vor dem Betastart mit “Skull and Bones” zu beschäftigen. Das Ergebnis der mehrstündigen Anspielsessions sind zahlreiche Videos, die zum Wochenende auf YouTube landeten.

Skull and Bones – Endgame und Seasons vorgestellt

In den Mittelpunkt der finalen Hands-On-Sessions rückte der Endgame-Content. Und auch die saisonalen Inhalte sind in den darauf aufbauenden Gameplay-Videos ein Thema. Eine Auswahl kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

Die Ankündigung der Endgame- und Season-Inhalte erfolgte in dieser Woche. Sie umfassen noch gefährlichere Herausforderungen für Controller-Piraten und bringen über einen längeren Zeitraum mehr Abwechselung in das “Skull and Bones”-Gameplay.

Nachfolgend sind umfangreiche Einzelheiten zum Endgame- und Season-Content verlinkt:

Offene Beta startet am 8. Februar 2024

Selbst ein Bild von “Skull and Bones” können sich Spieler in wenigen Tagen machen. Die offene Beta startet am 8. Februar 2024 um 3 Uhr. Das Ende der Testphase läutet Ubisoft am 12. Februar 2024 ein. Ab dem 6. Februar 2024 um 10 Uhr sind Teilnehmer in der Lage, den Beta-Build über einen Preload auf die Konsole zu hieven.

Zum Thema: Skull and Bones – Offene Beta startet in Kürze – Termine, Features und Inhalte

Die finale Version von „Skull and Bones“ erscheint am 16. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Besitzer der Last-Gen-Konsolen gehen leer aus. Die Versionen für PS4 und Xbox One gingen während der langwierigen Entwicklung über Bord.

Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich: Der Versandhändler verkauft exklusiv eine Limited-Edition zum Standardpreis*. Sie schließt neben dem Spiel eine Zusatzmission ein.

Nachfolgend die anfangs erwähnten Videos zum Endgame-Content und zu den Seasons von “Skull and Bones”:

